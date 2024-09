La scaletta del Suzuky Music Party: tutti i nomi per Amadeus

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery Amadeus

Il Nove da un grossissimo benvenuto ad Amadeus che, oltre ad essere conduttore di un nuovo e divertentissimo game show, apre la sua nuova avventura televisiva con uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno.

Nella prima serata di domenica 22 settembre il conduttore ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo intratterrà il pubblico con il suo Suzuki Music Party, una grande festa della musica in cui 21 artisti porteranno sul palco canzoni amatissime e inediti tutti da scoprire.

“Suzuki Music Party”, la grande festa con Amadeus

Dopo tantissima attesa ed aspettativa da parte dei tanti che hanno imparato ad amarlo e continuano a seguirlo, nella serata di domenica 22 settembre Amadeus apre le danze sul Nove, accogliendo gli spettatori in due appuntamenti attesissimi. Dopo Chissà chi è, il game show che lo vede padrone di casa dalle 20:30, il conduttore animerà la prima serata del palinsesto con un evento che lo vede nuovamente a suo agio insieme ai grandi della musica.

A partire dalle 21 e 30 potremo goderci il Suzuki Music Party, una grande festa musicale che, dopo essere stata registrata il 17 settembre l’Allianz Cloud di Milano, il Nove regala in prima serata per permettere a tutti di godere delle soprese che Amadeus ha voluto anticiparci nelle scorse settimane.

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Lo show, infatti, ospiterà 21 artisti seguitissimi del panorama musicale italiano che ci faranno cantare e ballare portando sul palco le loro canzoni più amate. Un evento che regala anche una grossa sorpresa: gli artisti e le artiste, infatti, si esibiranno anche con le loro hit autunnali, regalandoci un assaggio di quello che non riusciremo a toglierci dalla testa nei prossimi mesi.

“Suzuki Music Party”, la scaletta

Con uno stile sempre vivace e coinvolgente, Amadeus promette una serata indimenticabile che mescola intrattenimento e grande musica, consolidando il suo ruolo di volto amato della televisione italiana.

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Durante la serata condividerà la sua avventura con Ilenia Pastorelli, pronta a fare da padrona di casa a un evento che ha tutte le carte in regola per regalare delle grandi sorprese. I titoli delle canzoni che già ben conosciute non sono state divulgate: secondo i rumors, però la scaletta di uscita e i titoli degli inediti potrebbe essere la seguente:

Tananai con Ragni

Anna con Tonight

Ornella Vanoni con Musica musica

Achille Lauro con Amore disperato

Emma feat. Baby Gang con Hangover

Baby Gang con Liberi

Lazza con Male da vendere

Fiorella Mannoia con Disobbedire

Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont con Nino Nino

Paola & Chiara e BigMama con Il linguaggio del corpo

Simba La Rue con 40 gradi

Clara con Nero gotico

Fudasca, Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna con Immagina

La Rappresentante di Lista con La città addosso

Benji & Fede con Estate punk

Amadeus pronto al grande ritorno

Il Suzuki Music Party e il suo nuovo game show sanciscono un nuovo inizio televisivo per Amadeus, pronto a rimboccarsi le maniche dopo aver deciso di lasciare la Rai. Un passo sicuramente faticoso ma anche molto ragionato, mosso da una scelta e non da una costrizione, come spiegato dal conduttore in più occasioni.

Dopo l’incredibile lavoro fatto in Rai, tra Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, solo per citarne alcuni, Amadeus è davvero pronto a riprendere il lavoro in un nuovo e stimolante contesto in cui, come sempre, potrà regalarci un ottimo intrattenimento.