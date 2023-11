Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti stasera su Rai 1: trama

Su Rai 1 in prima serata va in onda l'ultima puntata de "Il Commissario Montalbano". Trama, libro e cast de "Il Metodo Catalanotti"

Il Commissario Montalbano torna in replica stasera 15 novembre su Rai 1 in prima serata con l’ultimo episodio in assoluto della serie tv, Il Metodo Catalanotti, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che è acquistabile anche online.

L’ultima puntata del Commissario Montalbano

Il Metodo Catalanotti è un episodio speciale della serie dedicata al Commissario Montalbano, magistralmente interpretato da Luca Zingaretti, almeno per due motivi. Il primo riguarda le vicende personali di Montalbano che viene scosso dall’arrivo di una giovane collega che lo destabilizza al punto da voler lasciare definitivamente la sua eterna fidanzata Livia. A renderlo particolare poi, e qui veniamo al secondo motivo, c’è il fatto che l’ultima puntata ad essere stata girata nel 2021, anche se Camilleri ha scritto altri due romanzi sul suo commissario, Il cuoco dell’Alycon e Riccardino. E di quest’ultimo in particolare, scritto nel 2005, rimaneggiato nel 2016 e pubblicato postumo nel 202o, esiste il progetto di trasformarlo in un altro episodio tv. Ma per ora concentriamoci su Il Metodo Catalanotti.

Il Commissario Montalbano – Il Metodo Catalanotti: trama

Il Commissario Montalbano si trova a indagare sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, ucciso con una pugnalata nel petto. Ma il cadavere presenta delle inquietanti stranezze. Montalbano scopre ben preso che la vittima è un usuraio nemmeno troppo esoso ma anche un originale artista di teatro, fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia teatrale di Vigata. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati, dalla passione del teatro. Catalanotti era il guru di questo gruppo, tanto geniale quanto sadico e crudele. Pian piano Montalbano si rende conto che la chiave per risolvere il giallo di questo omicidio sta proprio nel Metodo inventato dalla vittima.

A rendere ancora più intricata la trama, ci si mette Mimì Augello (Cesare Bocci) che per scappare dal marito inferocito di una delle sue amanti, si imbatte in un cadavere che scompare improvvisamente.

Il Commissario Montalbano – Il Metodo Catalanotti: cast

Ad affiancare Luca Zingaretti, alias Salvo Montalbano, ci sono sempre Cesare Bocci che interpreta Mimì Augello, Peppino Mazzotta che è Fazio, Angelo Russo, il mitico Catarella e Sonia Bergamasco che dà il volto a Livia, la storica fidanzata del Commissario.

Proprio Livia subirà l’ingresso di nuovi personaggi, in particolare di Antonia Nicoletti che è interpretata da Greta Scarano e che farà perdere la testa a Salvo.

Montalbano sedotto dalla collega

Antonia Nicoletti fa crollare ogni certezza nella vita privata di Montalbano, da sempre legato a Livia. L’inizio della loro relazione l’abbiamo visto nel prequel Il giovane Montalbano. Nemmeno la distanza ha compromesso il loro rapporto. Infatti, Livia abita a Genova e Salvo a Vigata. Nemmeno le loro vite tanto diverse o gli incontri occasionali hanno minato il loro amore, fino a che non è comparsa Antonia Nicoletti, capo della scientifica. Di fronte allo sguardo seduttivo di Greta Scarano (protagonista anche della serie Circeo), Montalbano cede.

