Ecco come si svolge il nuovo game show di Amadeus, che non sembra spingerlo troppo lontano dal "suo" I soliti ignoti

Fonte: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery Amadeus, Chissà chi è

È tutto pronto per la nuova e anticipatissima avventura di Amadeus. Il celebre conduttore ha da tempo siglato il proprio accordo con Nove, dove ricopre un ruolo chiave. La sfida a distanza ai suoi ex colleghi avrà inizio già nell’access prime time con Chissà chi è. Di seguito riportiamo tutti i dettagli di questo nuovo game show, basato sul format americano Identity, che ha riscosso un grande successo.

Chissà chi è, quando inizia

L’appuntamento con il nuovo game show sul Nove, condotto da Amadeus è fissato per stasera, domenica 22 settembre 2024. Chissà chi è andrà in onda sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica. Promette d’essere il nuovo programma che accompagnerà gli italiani a cena. Di fatto l’amatissimo presentatore ha ritrovato lo spazio nel palinsesto che i telespettatori apprezzano di più, quello del pre serata, a partire dalle ore 20.30.

Come funzione Chissà chi è

Al centro di Chissà chi è ci sarà una coppia di concorrenti differente ogni sera. I due saranno sempre legati da un rapporto importante, di parentela e non solo. Dovranno dimostrare d’avere spirito d’osservazione, intuito e capacità investigative nel corso del gioco, al fine di tentare di aggiudicarsi il ricco montepremi da 200.000 euro.

Durante l’anteprima del gioco verrà mostrato il parente misterioso, confrontato poi con ognuna delle 8 identità. Queste si sveleranno di volta in volta, permettendo ai concorrenti e, ovviamente, al pubblico da casa, di accumulare indizi per la propria indagine.

Ci sarà poi il gioco finale, con l’ingresso del parente misterioso in studio. Subito dopo avrà inizio il gioco delle identità. In questa fase la coppia dovrà riuscire ad abbinare esattamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone. Ogni identità porta con sé un premio in denaro e più risposte corrette portano ovviamente a un montepremi più elevato.

Nel gioco finale ci saranno tre indizi ma, al tempo stesso, due imprevisti presenti in 2 delle 8 carte identità. In caso di risposta sbagliata, faranno perdere tutto il montepremi accumulato fino a quel momento. Terminato l’abbinamento, il parente misterioso potrà tornare in studio, offrendo informazioni su di sé, come il grado di parentela.

I concorrenti dovranno indovinare quale identità è legata al soggetto misterioso da un legame di parentela. Le opzioni saranno diverse, dalla risposta immediata che conduce al montepremi accumulato (in caso di risposta errata si perde tutto) all’uso degli aiuti, che riducono il premio ma facilitano il percorso.

Chissà chi è come partecipare

Per prendere parte al nuovo game show di Amadeus sul Nove è necessario seguire una procedura specifica ma molto semplice. Il primo passo è quello di recarsi sul sito di EndemolShine Italy, nella sezione dedicata ai casting.

Quelli per Chissà chi è non sono gli unici, ovviamente, ma è facile trovare la pagina specifica. Una volta individuata, si ha modo di scegliere il proprio ruolo preferito, seguendo poi l’iter indicato: