Amadeus, l’addio alla Rai e il debutto sul Nove: “Nessuno mi ha costretto”

Fonte: Ansa Amadeus

Amadeus è pronto a tornare in tv: domenica 22 settembre debutterà sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, con Chissà chi è e Suzuki Music Party, due nuove entusiasmanti sfide a cui si aggiungerà a fine ottobre una nuova edizione de La Corrida. E in una lunga intervista al settimanale Oggi il conduttore si è raccontato tra la passione per la tv e l’amore per Giovanna Civitillo, tornando sui veri motivi del suo addio alla Rai.

Amadeus e i veri motivi del suo addio alla Rai

Non è mai stato un mistero: Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana degli ultimi anni, si è sempre messo in gioco e continua a farlo, anche dopo aver portato a casa grandi successi, come le cinque edizioni da record del Festival di Sanremo.

Oggi ha lasciato la Rai e a breve debutterà sul Nove con con Chissà chi è – ovvero il format di successo de I soliti ignoti, “rubato” alla tv pubblica – e Suzuki Music Party che andranno in onda nella stessa serata, quella di domenica 22 settembre, lottando per gli ascolti con le altre reti.

“Ho bisogno di adrenalina, di nuove scommesse. Ho sempre avuto necessità di qualche battaglia da vincere, anche a 20 anni”, ha raccontato in una lunga intervista a Oggi, dove è tornato a parlare proprio del suo addio alla Rai. “Un conto è cambiare quando sei costretto a farlo, un conto sceglierlo. Allora sì, è un atto di coraggio, una scommessa. E ci vuole quel pizzico di follia che accomuna tutti quelli che decidono di cambiar vita”.

Del resto, come aveva raccontato durante la presentazione dei palinsesti del Nove, per lui non è stata una decisione dettata dal cachet: “La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell’avvocato che ha seguito le trattative c’erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo”, aveva spiegato. “In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un’altra azienda – aveva aggiunto -, può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapporto umano viene prima di molte altre cose, è fondamentale“.

Giovanna Civitillo e la bufala sul programma Rai mancato

Nessuna costrizione nel cambiare rete, ma una scelta ragionata. E Amadeus ha avuto al suo fianco come sempre Giovanna Civitillo, che lo ha sempre sostenuto: “Mia moglie è stata fondamentale. Non è solo la parte più vivace della coppia, ma anche la più ragionevole. Io sono molto più di istinto, di pancia. Lei invece mi fa riflettere e si occupa di tutto. È una donna di grande forza con la quale condivido tutto”.

Nell’intervista a Oggi Giovanna ha voluto sottolineare: “È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa. Così come nessun programma per me era previsto su Discovery. Sto bene a fare quello che faccio, piccole cose che devono convincermi. Il mio sogno è sempre stato quello di fare la ballerina e l’ho realizzato, ho ballato in teatro e in televisione. Con il tempo le priorità sono cambiate e ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia perché era la cosa che mi faceva stare meglio e mi rendeva felice”.