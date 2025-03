Amadeus e Giovanna Civitillo, lite a CityLife: cosa è successo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati immortalati in un acceso confronto a CityLife, Milano. Le immagini pubblicate mostrano un momento di tensione per la coppia

Fonte: IPA Giovanna Civitillo e Amadeus

Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi hanno acceso i riflettori su una discussione animata tra Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, immortalata nel parchetto di CityLife, a Milano. La coppia, sempre affiatata e solare agli occhi del pubblico, è stata fotografata in un momento di tensione, un episodio che ha subito destato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori.

Amadeus e Giovanna Civitillo, la lite al parco

Secondo quanto riportato dal magazine, Amadeus e Giovanna Civitillo si sarebbero scambiati parole concitate durante una passeggiata nel quartiere milanese dove vivono da anni.

Le immagini pubblicate mostrano la showgirl con un’espressione visibilmente contrariata, mentre gesticola con energia davanti al marito, che appare invece più contenuto. Una scena che ha sorpreso molti, considerando la loro relazione, sempre caratterizzata da grande complicità.

La lite, se così si può definire, arriva in un momento particolare per il conduttore, reduce dal passaggio dalla Rai a Nove. Un cambiamento importante, che ha portato con sé nuove sfide professionali e, secondo alcuni, anche qualche difficoltà legata agli ascolti televisivi.

Tra lavoro e vita privata: un periodo delicato per Amadeus

Da sempre volto rassicurante e amatissimo della televisione italiana, Amadeus ha affrontato negli ultimi mesi un periodo di transizione che, secondo Oggi, potrebbe aver avuto qualche ripercussione anche sulla sua vita privata.

Il suo nuovo programma Chissà chi è su Nove non ha raggiunto gli ascolti sperati, e mentre alcuni colleghi – come Carlo Conti e Stefano De Martino – hanno registrato ottimi risultati, il conduttore ha dovuto fare i conti con un pubblico forse ancora troppo abituato a vederlo in Rai.

A dare un po’ di respiro alla sua carriera ci ha pensato La Corrida, un format storico che Amadeus ha riportato in auge con successo. Ma non solo: nei prossimi mesi lo vedremo in una veste inedita, come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che potrebbe portare nuova linfa alla sua popolarità televisiva.

Fonte: IPA

Il concerto di Jovanotti e la tensione del giorno dopo

Solo qualche giorno prima della discussione, Amadeus e Giovanna erano apparsi sorridenti e affiatati al concerto di Lorenzo Jovanotti. L’evento, che ha richiamato tantissimi volti noti dello spettacolo, è stato anche documentato dalla stessa Civitillo su Instagram, con scatti e video che raccontavano una serata di pura spensieratezza.

Eppure, secondo il settimanale Oggi, il giorno successivo le cose sarebbero cambiate. Le foto pubblicate dal magazine mostrano la coppia intenta a discutere, con toni apparentemente accesi. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, e il tutto potrebbe trattarsi semplicemente di un momento di normale confronto, come capita a tutte le coppie.

Le “vincite pilotate” ad Affari tuoi

Oltre alla presunta lite con Giovanna Civitillo, Amadeus si trova al centro di un’altra polemica sollevata da Striscia la Notizia. Come sappiamo “Ama”non conduce più Affari tuoi, ma l’inchiesta del tg satirico su presunte vincite pilotate era già partita quando lui era ancora al timone del programma.

Secondo il programma di Antonio Ricci, le vincite sarebbero regolate in base a un budget prefissato e manipolate per favorire l’audience di Rai1, colpendo la concorrenza.

L’ultima accusa riguarda la gestione delle somme vinte nella nuova edizione con Stefano De Martino. Striscia ha evidenziato come nella settimana del 16 settembre – in concomitanza con il debutto di Amadeus su Nove – le vincite siano state particolarmente alte, toccando persino i 300.000 euro. Un meccanismo che, secondo il programma Mediaset servirebbe a rafforzare l’attrattiva del game show e contrastare i programmi rivali.

Dopo il picco iniziale, il budget delle vincite sarebbe poi stato gradualmente abbassato nei mesi successivi, tornando alla media stabilita. Striscia la Notizia sostiene che la fortuna non c’entri nulla e che tutto sia regolato da una strategia ben precisa. Un’accusa che alimenta il dibattito, aggiungendo ulteriore pressione su Amadeus in un periodo già turbolento per la sua carriera.