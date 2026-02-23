Lucio Presta: “Amadeus? Sua moglie contro di me, ha fallito”. Gelo su Maria De Filippi

Reduce dalla pubblicazione de "L'Uragano", Lucio Presta si racconta e spiega cosa sia successo con Amadeus dopo la rottura della collaborazione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Lucio Presta e Amadeus

Nel complesso e spesso imperscrutabile scacchiere della televisione italiana, sono poche le figure che sanno muovere le pedine con la precisione di Lucio Presta. Il manager dei divi, descritto da Roberto Benigni come il “più scaltro” del settore, ha deciso di rompere il silenzio e trasformarsi in un “incendio” mediatico. Attraverso le pagine del suo nuovo libro, L’uragano, Presta non si limita a ripercorrere una carriera costellata di successi, ma scaglia dardi affilati verso ex amici e colleghi, ridisegnando i contorni di alcuni dei divorzi professionali più chiacchierati degli ultimi anni.

Il capitolo Amadeus, tra memoria corta e “Lega Pro”

Uno dei passaggi più amari riguarda certamente Amadeus. Il sodalizio che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo si è interrotto bruscamente, e Presta non usa giri di parole per individuarne le cause. Secondo l’agente, il conduttore avrebbe ceduto alle influenze del suo entourage più stretto, puntando il dito direttamente contro la moglie, Giovanna Civitillo. L’accusa è pesante: la donna avrebbe lavorato attivamente contro di lui, spingendo il marito ad affrancarsi da chi lo aveva reso “il numero uno”.

L’agente commenta con durezza anche il passaggio del conduttore al Nove, definendo il suo attuale posizionamento come un declassamento in “Lega Pro”. Il manager sostiene di aver previsto le difficoltà incontrate sul nuovo canale, distinguendo nettamente la solidità di un format come quello di Fabio Fazio dalla posizione attuale di Amadeus: un errore di valutazione che, a detta di Presta, la vita ha sanzionato in tempi rapidissimi.

Tradimenti e ferite, la fine del legame con Paolo Bonolis

Ancora più profondo è il solco tracciato con Paolo Bonolis, un tempo “l’amico che manca”. Qui la questione si sposta sul piano personale e familiare. Lucio Presta attribuisce la fine della loro storica unione alla “sete di potere” di Sonia Bruganelli, accusata di aver cercato di colpirlo professionalmente.

Il manager giustifica la rivelazione dei presunti tradimenti della donna come una forma di difesa necessaria di fronte a un attacco diretto. Resta il rammarico per un talento, quello di Bonolis, che Presta vede oggi “imprigionato” in format ripetitivi, lontano dai fasti di quella Rai che avrebbero dovuto riconquistare insieme.

Il rapporto con le “regine”: Maria De Filippi e Heather Parisi

Il libro affronta anche le frizioni con le grandi icone femminili. Se verso Belen Rodriguez mostra indulgenza, criticandone solo la tendenza a inseguire l’amore a discapito della carriera, il tono cambia radicalmente parlando di Maria De Filippi. Tra i due il gelo è storico. Lucio Presta rivendica il merito di aver dato visibilità al brand di Amici attraverso il Festival di Sanremo, un contributo che la conduttrice non avrebbe mai riconosciuto. Da lì, un muro di gomma che avrebbe portato all’esclusione degli artisti della scuderia di Arcobaleno 3 dai programmi della De Filippi, con l’unica eccezione di Bonolis.

Non mancano aneddoti sui capricci storici, dove il primato spetta a Heather Parisi, che gli avrebbe fatto percorrere centinaia di chilometri nella notte o di costringerlo a citofonare a sconosciuti per soddisfare voglie alimentari improvvise.

Dalle critiche ai vertici Rai, come l’ex dg Campo Dall’Orto definito “inadeguato”, alla difesa della moglie Paola Perego dopo la chiusura del suo programma, Presta racconta tutta la sua verità senza sconti per nessuno. In questo “uragano” di confessioni, il manager rivendica la propria lealtà quasi ossessiva e il diritto di replicare quando si sente tradito. La verità contenuta nel libro, a suo dire priva di bugie, agita ancora acque di un ambiente che, dopo queste rivelazioni, non potrà più far finta di nulla.