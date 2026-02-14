Paolo Bonolis, Lucio Presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto

Un rapporto lungo e proficuo che si è interrotto bruscamente: Lucio Presta spiega i motivi dell'addio di Paolo Bonolis

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Paolo Bonolis e Lucio Presta

Alcune unioni, soprattutto professionali, sembrano destinate a durare per sempre. E quella tra Paolo Bonolis e il suo storico agente Lucio Presta era considerata una delle partnership più solide e vincenti della nostra televisione. Eppure, il legame si è spezzato bruscamente, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con mille interrogativi. Oggi, a distanza di tempo, è lo stesso Presta a rompere il silenzio attraverso le pagine del suo ultimo libro, L’Uragano, lanciandosi andare a una verità personale che fino a ora aveva tenuto per sé.

Al centro di questa intricata vicenda non ci sarebbero divergenze contrattuali o strategie professionali, bensì questioni private che coinvolgono l’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.

Perché Paolo Bonolis ha lasciato l’agenzia di Lucio Presta

Secondo la ricostruzione di Lucio Presta, la miccia si sarebbe accesa nel 2024, in un momento fondamentale per la carriera di Paolo Bonolis. Reduci dalla separazione ufficiale, il conduttore romano e Sonia Bruganelli stavano riorganizzando le proprie vite, ma i loro interessi professionali pare fossero ancora strettamente legati fra loro. L’agente racconta di aver così suggerito a Bonolis di rilanciarsi con un prestigioso ritorno in Rai, un’idea che il conduttore sembrava inizialmente propenso a valutare.

Ma, stando alle parole dell’agente, la Bruganelli si sarebbe opposta fermamente a questo trasloco. Il motivo? Una questione di opportunità produttive: restare a Mediaset le avrebbe garantito di continuare a produrre i programmi dell’ex marito e, insieme, avrebbe favorito la sua ascesa come opinionista in reality di punta come L’Isola dei Famosi.

Le parole che hanno cambiato tutto

Il punto di non ritorno, però, sarebbe stato toccato su un terreno molto più personale. Presta sostiene ancora che, per impedire il passaggio in Rai e screditarlo agli occhi dell’amico, Bruganelli avrebbe confessato a Paolo Bonolis un presunto tradimento avvenuto proprio con lui. Una rivelazione che l’agente smentisce categoricamente nel suo scritto.

La reazione di Presta non si è fatta attendere. Per difendersi da quella che considera una menzogna, l’agente avrebbe risposto a Paolo Bonolis con una controffensiva altrettanto dura: una lista dettagliata di presunti flirt che la sua ex moglie avrebbe avuto nel tempo. Nomi eccellenti del mondo dello spettacolo – tra cui un noto chirurgo, un vincitore di Sanremo e un ballerino – che, secondo Presta, sarebbero stati noti a una cerchia ristretta di persone vicine alla donna.

L’amarezza di Lucio Presta

Il dolore per aver perso un amico però, resta. Presta descrive un primo tentativo del conduttore di mantenere i rapporti con lui in segreto, lontano dagli occhi dell’ex moglie, naufragato poi in un distacco definitivo. L’agente parla apertamente di una sorta di “Sindrome di Stoccolma”, descrivendo l’amico come un uomo “prigioniero di un maleficio” e ancora profondamente influenzato dalla figura della Bruganelli.

Lucio Presta afferma inoltre di possedere le prove di quanto dichiarato: l’incontro chiarificatore con Paolo Bonolis sarebbe stato integralmente registrato.

Malgrado siano passati molti anni, i due rimangono comunque divisi. Non è bastato il tempo per ricucire un rapporto ormai compromesso e che non poteva tornare di certo come prima. “Mi manca moltissimo”, ha aggiunto ancora Presta, sottolineando come il loro rapporto andasse molto oltre il lavoro e gli accordi professionali.