Fonte: IPA Amadeus

Ancora una novità nella carriera di Amadeus, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con diverse svolte importanti. Pare che dopo alcune settimane di trattative sia riuscito a trovare un accordo con Maria De Filippi per diventare il nuovo giudice del Serale di Amici, che partirà su Canale 5 il prossimo 22 marzo. Nonostante questo nuovo incarico resterà sul Nove con i suoi programmi, tra cui La Corrida, ma il suo cachet stellare molto probabilmente sarà ridimensionato.

Amadeus ad Amici 24 e il suo stipendio viene ridotto

A lanciare l’indiscrezione il blog di televisione Bubinoblog, che parla di vera e propria “fumata bianca” per quanto riguarda la collaborazione tra Amadeus e Maria De Filippi. Del resto da tempo si vocifera di un coinvolgimento del primo ad Amici, da quando è stato invitato ad una puntata del pomeridiano proprio in qualità di giurato.

“Fumata bianca! Amadeus è il nuovo giudice del Serale di Amici, l’iconico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi al via sabato 22 marzo su Canale 5. – si legge sul portale – Discovery, di cui Amadeus è diventato il nuovo volto di punta sul Nove, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il cachet“.

Per il momento bocche cucite da parte dei diretti interessati anche se la De Filippi dovrebbe annunciare a breve i giudici del Serale di Amici 24, che vedrà protagonisti ben sedici allievi tra ballerini e cantanti. In passato si erano fatti anche i nomi di Christian De Sica, Ilary Blasi e Fedez. Per ora è chiaro solo che il primo è stato ingaggiato da Carlo Conti come giudice del suo Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai1.

Tornando ad Amadeus, indubbiamente, è un ottimo nome per Amici: l’ex volto Rai è un grande appassionato di musica, ha fatto la gavetta nelle radio, si è occupato (con grande successo) di ben cinque Festival di Sanremo. Oltre alle competenze porterebbe sicuramente una ventata d’aria fresca nel talent show.

Quanto guadagna Amadeus sul Nove

Ad oggi non è dato sapere se davvero il cachet di Amadeus sul Nove sarà ridotto e di quanto. Quando il 62enne ha lasciato la Rai si è parlato molto del suo accordo economico con il terzo editore italiano. Ad aprile 2024 il conduttore ha firmato un accordo di quattro anni e, secondo i beninformati, sarebbe riuscito ad ottenere un ingaggio di 10 milioni di euro, a fronte di una operazione targata Warner Bros. Discovery del valore di 100 milioni di euro.

Fino ad oggi, però, i format di Amadeus sul Nove hanno faticato a racimolare ascolti nonostante la conduzione di un personaggio così amato dal pubblico. Questo non ha mai scoraggiato Sebastiani che dopo una breve pausa tornerà in onda in primavera. L’ormai ex re di Sanremo sarà al timone dei nuovi format Starstruck in prime time e Raid The Cage in access, oltre che ad una nuova edizione de La Corrida.

Amadeus ha sempre ribadito di aver accettato l’offerta di WarnerBros.Discovery per mettersi alla prova con nuovi e stimolanti progetti: “Gli ascolti bassi sul Nove? È un canale ambizioso, sta diventando generalista e ci vuole del tempo per abituare il pubblico”, ha dichiarato.