Maria De Filippi e il nuovo giudice di Amici: “Trattative in corso per Amadeus”

Pare che la conduttrice sia vicina a un accordo con Amadeus per averlo come giudice ad "Amici": le trattative sono in corso

Fonte: IPA Maria De Filippi

Maria De Filippi potrebbe essere vicina a un accordo con Amadeus: pare che la conduttrice lo voglia come nuovo giudice del Serale di Amici. Si parla di trattative in corso e di un “dialogo tra le parti intenso da giorni“: un’occasione d’oro per il presentatore, che è sbarcato sul Nove e fatica a raccogliere i consensi sperati dopo l’addio alla Rai.

Maria De Filippi, l’offerta per il Serale di Amici ad Amadeus

Grandi novità nella scuola più famosa della tv italiana: l’avventura dei ragazzi di Amici sta per giungere a un nuovo capitolo. Le maglie dorate sono state quasi tutte consegnate e domenica 9 marzo si chiuderà la prima fase del programma, che decreterà chi tra i cantanti e i ballerini in gara arriverà al Serale.

Già da qualche tempo si vocifera su chi sarà a ricoprire il ruolo di giudice, che in questi ultimi anni ha visto Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè valutare le performance degli allievi della scuola, tra grandi emozioni e tanta leggerezza. Questo trio “delle meraviglie” però potrebbe essere smantellato, perché Maria De Filippi starebbe corteggiando un volto noto della tv: parliamo di Amadeus, che pare sia pronto a nuove sfide in tv.

A lanciare lo scoop è stato il Corriere della Sera, che ha parlato di “trattative in corso” per far arrivare il conduttore al Serale che prenderà il via sabato 22 marzo. “Non c’è ancora nessuna firma sull’accordo, ma il dialogo tra le parti è intenso da giorni“, si legge.

Un accordo che farebbe comodo a entrambi secondo il giornale: da un lato Maria riuscirebbe ad accaparrarsi uno dei volti più celebri della tv italiana, mentre Amadeus riuscirebbe a uscire “dal cono d’ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati”.

Il corteggiamento è partito già da qualche tempo, quando il conduttore era andato ospite a ottobre per presentare il suo libro durante una puntata del pomeridiano di Amici e per giudicare le esibizioni dei giovani cantanti, che avevano molto apprezzato la sua conoscenza del mondo discografico. Del resto per i suoi Festival Amadeus ha scelto più volte i talenti della scuola, come aveva sottolineato la stessa De Filippi: “Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent”.

Le indiscrezioni sugli altri giudici

L’attesa per il Serale di Amici come ogni anno è tanta: il talent partirà con la nuova fase del programma il prossimo 22 marzo e puntata dopo puntata vedrà sfoltirsi la classe degli allievi scelti come migliori per decretare il vincitore di questa edizione.

Ad accaparrarsi l’agognata maglia oro sono stati i cantanti Antonia Nocca, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò Filippucci, Senza Cri, TrigNO e Vybes, mentre Deddè, secondo le anticipazioni, è stato eliminato. I nomi dei ballerini invece sono stati tutti confermati: arrivano al Serale Asia De Figlio, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Dandy, Daniele Doria, Francesca Bosco, Raffaella Mitaritonna e Francesco Fasano.

Ma chi saranno gli altri giudici oltre Amadeus? Si vocifera che a ricoprire il ruolo durante il Serale potrebbero essere Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato, volti già noti al programma e grandi amici di Maria De Filippi. Sarebbe invece sfumata l’ipotesi Ilary Blasi, a breve impegnata su Canale 5 con il nuovo programma The Couple.