La Ruota della Fortuna, le lacrime arrivano inaspettate e commuovono anche Gerry e Samira

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Anche questo weekend i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche sabato 6 giugno il conduttore è tornato su Canale5 con l’imperdibile appuntamento de La Ruota della Fortuna, affiancato come da tradizione dalla splendida Samira Lui.

Al centro della serata c’era ancora una volta il campione in carica, Enzo di Potenza, ormai diventato uno dei volti più amati di questa stagione. Dopo una serie di prove affrontate con sicurezza e sangue freddo, il concorrente è riuscito a difendere il proprio titolo e ad aggiungere un’altra importante vincita al suo montepremi.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo durante la puntata

La Ruota della Fortuna continua la sua stagione di grandi successi: anche nella serata di sabato 6 giugno il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha tenuto compagnia al pubblico televisivo facendo registrare come sempre ottimi ascolti.

In gara, ancora una volta, il neo campione Enzo di Potenza sfidato da Fabiana, neo ecobiologa di Albano Laziale, e Salvatore, agente immobiliare di Firenze. Si parte con gli immancabili Fortuna Five che introducono Gerry Scotti annunciando che la caccia al montepremi è ufficialmente iniziata. Il conduttore raccoglie subito l’assist e fa il suo ingresso in studio in modo teatrale, guardandosi intorno e scherzando: “Dov’è? Dov’è finito il montepremi?”, poi si lascia andare ai saluti rivolti agli spettatori presenti in studio.

La gara prende subito il via con la manche Giramondo, dedicata al termine Growler, una parola utilizzata in Antartide per indicare un piccolo frammento di ghiaccio alla deriva. A trovare la soluzione corretta è Enzo, che inaugura il proprio bottino conquistando i primi 1.000 euro della serata.

Subito dopo, Gerry Scotti si concede un momento più personale e approfitta dell’occasione per mandare un saluto a un vecchio collega impossibilitato a essere presente in studio. Sullo schermo compare una fotografia che li ritrae insieme nel 1992 e il conduttore commenta con la sua consueta ironia: “All’epoca avevamo trent’anni in meno entrambi…”. Un ricordo che strappa sorrisi e aggiunge una nota di nostalgia all’inizio della puntata.

La Ruota della Fortuna, Enzo si conferma un fuoriclasse

La gara però prosegue con il Round Musicale, dedicato a Tuta Gold, il successo che ha consacrato Mahmood. L’occasione è perfetta per Gerry Scotti, che ricorda divertito una sua performance social diventata virale: indossando proprio una tuta dorata aveva improvvisato un balletto su Instagram, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Ancora una volta è il campione a trovare la soluzione corretta, portando il suo bottino a quota 3.200 euro..

Successivamente si passa alla manche dedicata al mondo animale e l’argomento scelto riguarda l’Uirapuru, un raro uccello amazzonico noto per il suo canto particolare. A spuntarla è ancora Enzo, ma il momento più atteso arriva però con il tradizionale Round Jackpot ed un montepremi speciale che ha ormai superato la soglia dei 50 mila euro. Il tabellone propone una frase legata a delle novità provenienti dalla Francia: il campione decide di rischiare nel tentativo di centrare lo spicchio jackpot, ma la ruota si ferma sulla temutissima Bancarotta.

La tensione sale ulteriormente quando Salvatore riesce a finire proprio sullo spicchio jackpot, ma non riesce a decifrare la frase e deve rinunciare al colpo.

La partita prosegue con la manche Se la sai raddoppi, dedicata questa volta al mondo dei libri: al centro del tabellone c’è l’opera Enciclopedia dell’Arte: Salvador Dalì e ancora una volta è Enzo a trovare la soluzione corretta, conquistando 2.100 euro. Il regolamento gli offre la possibilità di raddoppiare la cifra affrontando un secondo enigma sullo stesso argomento, ma questa volta il colpo non riesce.

Si passa poi al momento del Triplete, il celebre triplo tabellone della trasmissione, che per questa puntata ruota attorno alla parola Spirito, seguito da Ultimo Round: anche qui il campione si dimostra il più rapido e intuitivo, riuscendo a trovare la soluzione decisiva e vincendo nuovamente la puntata.

La Ruota delle Meraviglie, le lacrime inaspettate della figlia del campione

Infine si arriva a La Ruota delle Meraviglie, il gioco conclusivo che può far lievitare ulteriormente il bottino accumulato, e il tema scelto è Offerta.

La situazione cambia al terzo quesito, che il campione riesce finalmente a risolvere, conquistando così una preziosa busta verde. Al momento dell’apertura delle buste la tensione è alle stelle: la prima, di colore rosso, contiene 20 mila euro. Poi arriva il momento della busta verde, quella conquistata da Enzo, che nasconde altri 10 mila euro. Grazie a questo premio il totale delle sue vincite raggiunge la notevole cifra di 56.700 euro.

Nel finale, però, a catturare l’attenzione non sono più i soldi, bensì le emozioni: Gerry invita la figlia di Enzo ad avvicinarsi al centro dello studio e la ragazza, sopraffatta dalla gioia, non riesce a trattenere le lacrime. Il conduttore sottolinea quanto sia comprensibile una reazione del genere davanti a una vincita così importante, ricordando anche il valore che una somma del genere può avere per molte famiglie italiane. Le sue parole commuovono ulteriormente il pubblico e persino Samira appare visibilmente emozionata.