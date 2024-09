Amadeus, annunciati 2 cantanti al Suzuki Music Party ma tutti parlano di De Martino

Amadeus continua la sua programmazione sul Nove annunciando nuovi nomi per il "Suzuki Music Party", ma l'attenzione è (anche) per Stefano De Martino

Fonte: IPA Amadeus

Con l’approdo di Amadeus sul Nove, il palinsesto dell’emittente si sta riempiendo di grandi nuovi programmi capitanati da uno dei conduttori più amati dal pubblico. Uno di questi, previsto per 22 settembre, è il Suzuki Music Party: una serata ricca di grande musica direttamente dal palco dell’Allianz Cloud di Milano.

Ancora quasi totalmente sconosciuti i nomi degli artisti e delle artiste che prenderanno parte all’evento: Amadeus li sta svelando poco alla volta, regalando agli spettatori due nuovi nomi proprio nel giorno del suo compleanno. Il pubblico, però, tiene a fargli sapere le prime sensazioni riguardo alla conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, programma condotto a lungo proprio da Amadeus.

“Suzuki Music Party”, Amadeus annuncia 2 nuovi cantanti

Per Amadeus Sanremo è ormai un capitolo archiviato, ma il conduttore continua a far sentire forte e chiaro il suo amore per la musica. L’ex direttore artistico della kermesse sanremese, dopo il suo arrivo sul Nove, ha infatti in programma un incredibile evento musicale che si terrà il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano: il Suzuki Music Party.

Una festa che gli spettatori potranno vedere sul canale Nove il 22 settembre e che vedrà sul palco 15 cantanti che presenteranno nuove hit autunnali e che, molto probabilmente, ci faranno riascoltare quelle che abbiamo amato durante l’estate.

Dopo aver annunciato Anna e Tananai, Amadeus, che verrà affiancato nella conduzione da Ilenia Pastorelli, ha deciso di regalare due nuovi nomi ai fan con un video Instagram proprio il giorno del suo compleanno: “Vi ringrazio in anticipo per gli auguri di compleanno. Grazie di cuore: 62 anni, che sarà mai. Un compleanno reso ancora più bello dalla conferma di altri due cantanti. […] dopo Anna e Tananai altri due nomi pazzeschi: la grande Fiorella Mannoia e il grande Lazza”.

Per il momento, quindi, il Suzuki Music Party sarà animato da Anna, Tananai, Fiorella Mannoia e Lazza: gli undici cantanti che mancano all’appello, promette Amadeus, saranno annunciati nei prossimi giorni.

Amadeus, occhi puntati su Stefano De Martino

Nell’entusiasmo del rivedere finalmente Amadeus in tv, anche se lontano dalla Rai, in tantissimi hanno commentato il video congratulandosi, augurandogli buon compleanno e dimostrando tutto l’affetto che da sempre il conduttore è stato in grado di ottenere per il suo ottimo lavoro televisivo.

Impossibile, però, non notare il gran numero di commenti legati a Stefano De Martino che da poco ha iniziato la sua avventura come conduttore di Affari Tuoi su Rai1, programma che fino alla scorsa edizione era stato capitanato proprio da Amadeus.

Nonostante il programma nella sua prima puntata abbia totalizzato uno share stellare, pare che non tutti siano entusiasti dal cambio di conduzione che la Rai ha affidato a De Martino: in molti hanno commentato segnalando una grande malinconia nei confronti di Amadeus: “Auguri Ama! I pacchi con De Martino. Altro che pacchi! Che scatole! Una noia…”, “Auguri Ama comunque Affari Tuoi senza di te non è più lo stesso” e, ancora: “ Auguriiiii Ama… Magari tutti come te a 62 anni!!! Affari Tuoi è niente senza di te”.

Che la mancanza di Amadeus a Rai1 si senta forte e chiara è lampante, ma, nonostante i feedback lasciati sul profilo del conduttore, in moltissimi sono comunque molto colpiti dalla nuova conduzione di Stefano De Martino: non resta che capire se i fedelissimi lo seguiranno anche sul Nove.