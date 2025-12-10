Amadeus sbarca su Canale5 in prima serata: quando vederlo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Giovedì 11 dicembre 2025, Canale5 trasmette in prima serata il concerto Una Nessuna Centomila, ospitato da Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra i protagonisti della serata c’è anche Amadeus, presente con una partecipazione amichevole che segna il suo arrivo sull’ammiraglia Mediaset in un contesto dal forte valore simbolico. Non si tratta di un programma tradizionale, né di un debutto costruito su effetti annuncio, ma di un contributo a un evento corale cui partecipano molte artiste che – nelle sue edizioni – ha avuto sul palco del Festival di Sanremo.

Una Nessuna Centomila a Napoli

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione approda per la prima volta nel Sud Italia, scegliendo uno dei luoghi più suggestivi del Paese per amplificare un messaggio che resta dolorosamente urgente: dire basta alla violenza sulle donne. Un tema che, purtroppo, continua a occupare le cronache e a generare numeri inaccettabili. L’obiettivo della serata non è solo quello di sensibilizzare, ma anche di sostenere concretamente ai centri antiviolenza che, ogni giorno, accompagnano le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, di certo non facili da gestire.

Sul palco si alterna un cast ricco e trasversale, con artiste amate praticamente da tutte le generazioni: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili.

La scaletta della serata

Le esibizioni si alternano tra duetti inediti, riletture sorprendenti e momenti più raccolti, per restituire complessità e profondità a un fenomeno che non può essere confinato nella logica dell’emergenza intermittente. La direzione della serata, affidata a Luigi Antonini, mantiene intatta l’atmosfera che ha caratterizzato l’evento nella piazza napoletana.

Il concerto è un’occasione per contribuire concretamente: grazie al pubblico accorso a Napoli e al sostegno dei partner, sono già stati raccolti 700000 euro, destinati a 14 centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Durante la messa in onda è attivo un numero solidale, così da ampliare ulteriormente la raccolta fondi e mettere a disposizione un canale diretto a chi desidera sostenere il progetto.

L’organizzazione, firmata Friends & Partners, conferma la cura tipica degli eventi in cui intrattenimento e responsabilità sociale devono viaggiare sullo stesso piano.

E Amadeus? Per lui, è davvero l’occasione giusta per riaffacciarsi su Mediaset. Dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Discovery, il conduttore aveva partecipato al Serale di Amici di Maria De Filippi assumento le vesti di giudice. Il suo impegno sul Nove non è però mai stato in discussione.

Dopo The Cage, che è stato rinnovato per un’ulteriore serie di puntate, Amadeus è tornato alla guida de La Corrida che ha riportato in tv nella sua veste originale. L’appuntamento fissato su Canale5 era invece noto da mesi e si sapeva che avrebbe preso parte alla serata. Tutt’altro che una sorpresa, quindi, ma di certo un piacere per i telespettatori di Mediaset che amano sempre vederlo in onda e soprattutto sui palchi musicali, quelli che gli sono più congeniali. La data? Segnatevela: è fissata per l’11 dicembre 2025, alle 21,30, sull’ammiraglia Mediaset.

