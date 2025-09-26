Amadeus torna a Mediaset ma per una sola serata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Amadeus

Il nome di Amadeus, negli ultimi anni, è stato indissolubilmente legato alla Rai e soprattutto al Festival di Sanremo, che ha condotto con successo e che ne ha consolidato la figura come un vero e proprio Maestro di cerimonie. Eppure, prossimamente, il conduttore compirà nuovamente un passo insolito, e proprio come piace a lui: tornerà su Mediaset, ma solo per un’occasione speciale e al fianco di una grande amica.

Amadeus a Mediaset con Fiorella Mannoia

Il ritorno avverrà in prima serata su Canale 5, dove Amadeus sarà il volto scelto per guidare il concerto-evento Una Nessuna Centomila. La manifestazione, che avrà luogo a Napoli nella cornice imponente di Piazza Plebiscito, non è nuova al pubblico: si tratta di un appuntamento che il conduttore aveva già presentato in passato, quando andò in onda sulle reti Rai. Questa volta, però, sarà Mediaset a ospitare la serata benefica, segnalando così un incontro inedito (almeno per gli ultimi anni) tra la carriera di Amadeus e il palinsesto della Rete di Cologno Monzese.

Sul palco partenopeo si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Da Fiorella Mannoia, anima e portavoce del progetto praticamente da sempre, a Gigi D’Alessio, padrone di casa ideale per una serata napoletana, passando per Emma, Annalisa e molti altri artisti che contribuiranno a rendere il concerto ricchissimo. Una line-up prestigiosa che, unita alla presenza di Amadeus, conferisce alla serata il sapore dell’evento imperdibile.

L’obiettivo di Una Nessuna Centomila

L’iniziativa, d’altra parte, nasce da un obiettivo che va ben oltre l’intrattenimento. Il progetto Una Nessuna Centomila è infatti legato a una finalità benefica: il ricavato – stimato in almeno mezzo milione di euro – sarà destinato a dieci centri antiviolenza distribuiti in diverse regioni italiane, individuati dalla Fondazione promotrice. Un impegno concreto che rafforza il valore simbolico della musica come strumento di solidarietà e di sensibilizzazione rispetto a un tema purtroppo sempre più attuale.

La presenza di Amadeus su Canale5, comunque, non deve essere interpretata come un ritorno stabile. Piuttosto, rappresenta una “partecipazione amichevole”, così è stata definita, che suggella il legame già esistente tra il conduttore e la manifestazione. Resta salda la sua presenza sul Nove, dove presto dovrebbe tornare a condurre La Corrida e in cui oggi guida un ottimo preserale – The Cage – al fianco di Giulia Salemi.

La data dell’evento

Non si conosce ancora la data precisa della messa in onda, ma Mediaset sembra intenzionata a dare grande risalto alla serata, presentandola come uno dei momenti più importanti della propria programmazione musicale. Intanto, prima del concerto, il pubblico potrebbe avere l’occasione di rivedere Amadeus in un altro contesto televisivo. Il conduttore, infatti, sarà tra i protagonisti di This is me, il format che porta in prima serata il mondo di Amici di Maria De Filippi con la conduzione di Silvia Toffanin. Un racconto che si costruisce con la memoria storica di chi ne è stato protagonista, che permetterà al pubblico di scoprire lati meno noti dei protagonisti del talent più longevo della tv italiana.

Così, nell’attesa di scoprire quando Canale 5 trasmetterà la grande serata napoletana, Amadeus si conferma ancora una volta figura trasversale, che ama muoversi con grande eleganza da un progetto all’altro.