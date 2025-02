Fonte: IPA Amadeus

Si è parlato tantissimo dell’addio di Amadeus alla Rai, considerando l’enorme successo del suo Sanremo e i tanti anni trascorsi nella rete pubblica. Nuova avventura sul Nove, che lo ha portato in tempi rapidi a inaugurare dei programmi e strutturare un percorso differente per la rete. Come ci si attendeva, gli ascolti non sono stati eccellenti. È del resto un progetto che non può essere valutato in così poco tempo. Ecco il punto di Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery.

Amadeus sul Nove, come sta andando

La Rai ha dovuto lasciar andare Amadeus, sostituito al Festival di Sanremo da Carlo Conti e ad Affari Tuoi da Stefano De Martino. Oggi è al Nove e si dice pienamente soddisfatto della scelta fatta. Consapevole dei tempi necessari per poter vedere dei risultati positivi o addirittura entusiasmanti, prosegue per la sua strada e ha grandi idee.

Lo ha confermato anche Alessandro Araimo, Ad di Warner Bros Discovery che, intervistato da Repubblica, ha detto: “Forse abbiamo avuto un po’ di fretta. Amadeus ha iniziato a lavorare per noi a settembre 2024. Alla fine del mese, però, era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è”.

Ha sottolineato come l’intenzione del gruppo sia quella di proseguire nell’innovare, il che si tradurrà in nuovi progetti per i prossimi mesi: “Amadeus ha fatto benissimo con la rivisitazione della Corrida, trasferendo al nostro gruppo conoscenze che ancora non avevamo”.

Sanremo sul Nove

Araimo ha poi fatto il punto sulla situazione Sanremo, di non facile gestione. L’ipotesi che possa lasciare la Rai si fa timidamente largo, per quanto ad oggi resti improbabile.

Warner sarebbe pronta a fare un ragionamento sull’acquisto dei diritti, ce ne fosse la possibilità ma, per ora, non è questo il caso: “Non si profila alcuna opportunità concreta al momento. La Rai, com’è suo diritto, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e sta difendendo un asset importante. Qualsiasi gruppo editoriale avveduto valuterebbe l’opportunità commerciale di acquisire i diritti del Festival, se questa si presentasse in forme certe e definite”.

Nuovo programma di Amadeus

Come detto, sul Nove si proverà a proporre qualcosa di diverso. Non si hanno informazioni certe sui progetti del prossimo futuro di Amadeus ma, stando a Davide Maggio, sarebbero iniziate delle ricerche.

Il conduttore avrebbe necessità di raccogliere in uno studio degli imitatori di cantanti noti. Una novità musicale, dunque, che dovrebbe esordire in primavera in prima serata. Tutto lascerebbe pensare, dunque, a una versione tutta sua di Tale e quale show.