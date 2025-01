Chissà Chi è, anticipazioni 9 gennaio: gli ospiti e la strategia di Amadeus

Fonte: Ufficio Stampa Nove Amadeus

Amadeus è pronto per tornare in onda: oggi giovedì 9 gennaio arriva la prima delle quattro puntate speciali di Chissà Chi è sul Nove. Il game show, basato sul format de I Soliti Ignoti, è tra i programmi più amati del pubblico: nella prima puntata sono presenti degli ospiti vip. A giocare, infatti, troviamo Carmen Di Pietro e la special guest è Giovanna Civitillo.

Amadeus con Chissà Chi è in prima serata: ospiti e anticipazioni

Inizialmente collocato nella fascia Access Prime Time, Chissà Chi è passa al Prime Time, in prima serata, condotto da Amadeus sul Nove: una strategia per osservare gli ascolti. La prima puntata è in programma giovedì 9 gennaio 2025: quella pensata dal conduttore è una versione simile all’originale, quindi il meccanismo di gioco rimarrà invariato, ma al tempo stesso ci saranno ospiti d’eccezione. I vip, dunque, si cimenteranno nel gioco delle identità, per poi esibirsi, quindi lo spettacolo sarà puro show, tra monologhi, stand-up e tanto altro.

“Lo ripropongo in prima serata in una chiave diversa”, aveva svelato il conduttore. “Il gioco sarà un pretesto per portare allegria, e la vincita sarà devoluta all’Airc”. In palio c’è un montepremi di 200mila euro: in caso di vittoria, come anticipato da Amadeus, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Tra gli ospiti della prima delle quattro puntate previste per Chissà Chi è troviamo Carmen Di Pietro, Giovanna Civitillo, Dado, Omar Fantini, i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Raffaello Corti e Massimo Boasi, il finalista de La Corrida.

L’impegno di Amadeus sul Nove

Quello di Amadeus sul Nove è un impegno instancabile, considerando che il conduttore è alla ricerca di novità da proporre. “Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà Chi È sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in Prime Time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access”, ha dichiarato Laura Carafoli. “La relazione con Amadeus è sempre più stimolante e le sfide da affrontare sempre più interessanti, per fare breccia insieme in un panorama televisivo in evoluzione che non smetterà di sorprendere.

Amadeus dunque cambia orario: il suo Chissà Chi è nella fascia dell’Access Prime Time si è fermato il 21 dicembre 2024. Il conduttore, dopo l’addio alla Rai, non ha mai nascosto il suo desiderio di sperimentare. Anzi, lo ha sempre fatto nel corso della sua carriera, correndo rischi e prendendosi le sue responsabilità. E sul Nove ha già proposto diverse idee: pensiamo al Suzuki Music Party, che ha ottenuto un buon riscontro del pubblico, o ancora a La Corrida stessa, con ascolti al rialzo durante le puntate. Un riscatto? Stiamo pur sempre parlando di un fuoriclasse che, ne siamo certi, continuerà a stupirci con il suo lavoro sul Nove. E poi, come lui stesso ha detto, è “sbagliato fare paragoni con Rai1 e Canale5: quando tocchi il 7% con La Corrida vale il 20% su Canale 5 o su Raiuno. Mi confronto con una realtà nuova, il pubblico televisivo è molto tradizionalista”.