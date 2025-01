Chissà Chi È, le pagelle: Amadeus in forma (8), Carmen Di Pietro travolgente (10)

Fonte: IPA Chissà chi è, le pagelle della puntata

Chissà Chi È ha ritrovato il suo posto sul Nove, pronto a far divertire con la sua formula ormai collaudata. La puntata speciale del 9 gennaio 2024 ha portato una ventata di novità con ospiti vip, esibizioni live e risate in abbondanza. L’idea è semplice: identità misteriose da scoprire, un gioco che intriga e un pizzico di magia. Ma quando c’è Amadeus in studio, il tutto diventa qualcosa di più.

Ospiti e vip, con Carmen di Pietro protagonista indiscussa, Giovanna Civitillo, Dado, Panpers e Omar Fantini: un caleidoscopio di personaggi improbabile ma fortunato, che ha reso il programma piacevole e spensierato. Il ricavato (20.000 euro) è stato devoluto interamente all’Airc.

Amadeus, il conduttore che sa sempre come stupire. Voto: 8

Lui non ha bisogno di presentazioni, è il fuoriclasse della serata, un animale da televisione. Amadeus sa come animare il gioco senza forzature, portando energia e freschezza anche quando il meccanismo sembra ripetersi. Questa volta, non si limita a condurre, ma si lascia coinvolgere anche in momenti comici: il sorriso con cui affronta i burpees in diretta è solo un esempio della sua bravura nel farci divertire. Un conduttore che gioca con il pubblico e con gli ospiti, senza mai prendersi troppo sul serio.

Verso fine puntata forse era stanco anche lui: “Ringrazio Carmen Russo”, confondendo i nomi. Grande momento di ilarità in studio, con i Panpers che hanno subito aggiunto: “Ringraziamo anche Giovanna Mezzogiorno”.

Carmen Di Pietro, la protagonista di cui avevamo bisogno. Voto: 10

Carmen di Pietro è stata la regina della serata, senza freni e senza paura di andare oltre. La sua comicità è irresistibile, e se l’irriverenza non è per tutti, sicuramente non si può non apprezzare la sua sincerità. Con la sua battuta, si prende gioco di tutto e tutti, mettendo in scena un’energia che sa come conquistare.

Il momento più esilarante? Quando, con Giovanna, “annusa” un personaggio misterioso. E poi, immancabilmente, quando recita la sua versione dell’Infinito di Leopardi: una lettura che l’ha resa virale, e che trasforma in un’esilarante parodia. La sua interpretazione del grande classico, seppur comica, è capace di far ridere e toccare le corde giuste.

Giovanna Civitillo, l’eleganza della spalla perfetta. Voto: 9

Giovanna non è solo una “spalla” a servizio di Carmen Di Pietro. Arrivata a sorpresa, con un ingresso che ha spiazzato il pubblico, sa come farsi spazio senza rubare la scena. È elegante, sì, ma con una dose di sagacia che la rende sempre reattiva e mai fuori posto. La sua capacità di adattarsi e interagire con il gruppo, mettendo in evidenza la sua personalità, ha fatto la differenza. Il duo con Carmen è un perfetto equilibrio, dove Giovanna non si limita a stare ai margini, ma entra in scena con la giusta misura, senza fare troppo “rumore”, forse battibeccando un po’ col marito.

E, per quanto riguarda il fatto che Amadeus non sapesse del suo arrivo, difficile da credere: si sa che con lui tutto è studiato fino all’ultimo dettaglio!

PanPers e Omar Fantini, comicità a ruota libera. Voto: 8

Omar Fantini ci sorprende, come se non bastasse, con una performance comica, ma anche con 100 burpees (così dice). Un colpo a sorpresa che rende la serata ancora più imprevedibile.

I PanPers non sono solo il contorno: sono i protagonisti. Il loro ritmo sul palco è frizzante, con battute che con i giusti tempi sono molto divertenti. Le loro interazioni con Amadeus sono il sale di una puntata che gioca con il pubblico, rendendo ogni momento una piccola perla di comicità.

Raffaele Corti, magia e comicità inaspettata. Voto: 7

Raffaele Corti, noto per la sua partecipazione a Tu Si Que Vales, ha strappato più risate che stupore con la sua performance. Sebbene i suoi numeri di magia non siano stati particolarmente sorprendenti, la sua vena comica è riuscita a far ridere il pubblico. Non si è trattato di un momento da ricordare per la magia pura, ma piuttosto di un intrattenimento leggero che ha aggiunto un po’ di divertimento alla serata, mantenendo alto il morale senza mai prendersi troppo sul serio.