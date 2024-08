Fonte: IPA Amadeus e Stefano De Martino

Si prospetta come il duello televisivo dell’anno: c’è grande attesa per lo scontro tra Stefano De Martino e Amadeus. Il primo su Rai1, il secondo su Nove, dopo l’addio alla Rai. E quest’ultima ha messo in campo una strategia per anticipare la partenza di Affari Tuoi, che inizia ben tre settimane prima rispetto a Chissà chi è, il format I Soliti Ignoti che ha cambiato nome. Tutto quello che sappiamo (per ora).

Quando inizia Affari Tuoi con Stefano De Martino

C’è la data: 2 settembre 2024. Alla conduzione, però, non ritroviamo il volto di Amadeus, che dopo anni di onorata carriera ha detto “addio” alla Rai, scegliendo di trasferirsi su Nove, mettendosi ancora una volta alla prova dopo aver condotto il Festival di Sanremo per cinque anni consecutivi. Al suo posto, un volto giovane, fresco, ovvero quello di Stefano De Martino. Che su Rai2 ha saputo conquistare gli spettatori e mantenere lo share dei suoi programmi.

La Rai ha scelto di giocare in anticipo rispetto a Chissà Chi è con Amadeus. Il 2 settembre è piuttosto vicino, ma De Martino si è impegnato per essere dov’è adesso. La fiducia è massima, considerando anche le reazioni del pubblico, che negli anni ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo per essere particolarmente poliedrico. Il soprannome di “ex di Belen” è ormai molto lontano, e De Martino stesso ha lavorato duramente per conquistarsi il suo spazio in televisione.

Quando inizia Chissà Chi è con Amadeus

Se la Rai gioca d’anticipo con Affari Tuoi, lo stesso non vale per Nove. Stando a quanto riportato da TvBlog, il debutto di Chissà Chi è sarebbe previsto per domenica 22 settembre 2024, 20 giorni dopo Affari Tuoi, alle ore 20:30. “Ma quella serata sarà davvero speciale per Amadeus. In attesa infatti che la sera del giorno di festa torni nelle mani di Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa, Amadeus terrà la linea anche dopo la fine della prima puntata di Chissà Chi è“.

Amadeus ha conquistato Nove con la sua forza di volontà e le idee creative, le stesse che gli hanno permesso di ottenere un successo incredibile con Sanremo. “Sono rimasto colpito dal suo entusiasmo. Ha una voglia di fare incredibile e tantissime idee”, aveva detto Alessandro Araimo, AD Nove. Non solo. Sempre per il 22 settembre, nel Prime Time, sarebbe previsto un evento di musica leggera, stando a quanto riportato da TvBlog.

Le registrazioni si terranno il 17 settembre a Milano (la location dovrebbe essere l’Allianz Cloud). C’è grande curiosità di assistere al duello televisivo dell’anno, e non potrebbe essere altrimenti, considerando che per Amadeus è una ripartenza in piena regola, un modo per mettersi ulteriormente alla prova. “Amadeus sul Nove rappresenta un bel concorrente da non sottovalutare”, ha detto il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time. “Crediamo che replicare i risultati dello scorso anno sia impensabile, salvo un flop di Amadeus difficile da immaginare. Indubbiamente Affari Tuoi si ridimensionerà, ma non in modo significativo”. La sfida è decisamente aperta: chi la spunterà tra De Martino e Amadeus? Non è facile da prevedere… o forse sì. Staremo a vedere.