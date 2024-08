Fonte: IPA Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle

Mancava soltanto la conferma ufficiale e, infine, è arrivata. Sui social, com’è consuetudine, e con un breve video, Sonia Bruganelli ha annunciato di essere nel cast di Ballando con le Stelle. Una notizia che non ha sorpreso fan e detrattori, soprattutto questi ultimi, che si sono sfogati a suon di commenti al vetriolo e polemiche per via di un dettaglio che ad alcuni sembra tutto fuorché casuale: la liaison con Angelo Madonia, maestro di danza proprio nello show di Milly Carlucci.

Come anticipato, la notizia non ha stupito più di tanto, visto che se ne parlava già da qualche settimana. Era già stato anticipato da TvBlog che Sonia Bruganelli avrebbe fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, dopo le esperienze da opinionista al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi.

“Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Bruganelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo”, aveva aggiunto il portale ed effettivamente sembra che la Bruganelli non gareggerà in coppia con il suo nuovo flirt, nonché maestro di danza nello show di Milly Carlucci.

“Sole, mare, bibite ghiacciate, tutto meraviglioso, ma sta per finire – ha detto nel video condiviso su Instagram, intenta a godersi una bella giornata in barca -. Perché da settembre sarò anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly”. La giudice Carolyn Smith, sempre puntuale quando si tratta di commentare news inerenti a Ballando, non ha perso tempo per dire quanto sarà emozionante questa nuova edizione dello show mentre Angelo Madonia ha scritto, ironicamente: “Allora è vero! Ci sei pure tu?”.

Bruganelli e Madonia insieme a Ballando, ma è polemica

Ironico o meno, in molti non hanno affatto preso bene questa decisione di Milly Carlucci, che darebbe l’impressione di voler cavalcare l’onda mediatica di un nuovo amore già abbondantemente criticato, sia per la differenza d’età tra i due che per il paragone con i rispettivi ex, Paolo Bonolis ed Ema Stokholma. Basta leggere alcuni commenti per comprendere quale sia lo spirito dei detrattori della Bruganelli.

“Ballando in famiglia” e “Bruganelli-Madonia speriamo che il primo televoto se li porti via” ha scritto qualcuno, ma fanno seguito parole ancor più taglienti: “L’ hanno scelta per la storia con Angelo Madonia così invece di parlare di ballo si parlerà di gossip, Milly è maestra nel creare queste situazioni, a questo punto la vedrei meglio su Mediaset dove ci sguazzano in queste situazioni, facci un pensierino Milly”. “Che colpo basso… Milly questa se la poteva risparmiare. Pessimi tutti”, ha rincarato la dose un’altra utente.

Strategia o meno, di certo sta funzionando. “Nel bene o nel male, purché se ne parli” verrebbe da dire, parafrasando un Oscar Wilde d’epoca. Intanto, come mostrato dagli scatti pubblicati sull’ultimo numero del settimanale Chi, l’ex opinionista e il maestro di danza palermitano si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Sicilia per festeggiare i 40 anni di lui che, nel frattempo, ha fatto anche le presentazioni in famiglia.