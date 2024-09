Milly Carlucci su Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: “Ho un ruolo per lei”

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Milly Carlucci

Una nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per iniziare. E, ovviamente, ritroviamo la padrona di casa alla conduzione, Milly Carlucci. Che avrebbe in mente un “ruolo” per Chiara Ferragni. Proprio così: non ci sono certezze, almeno per adesso, ma potrebbe segnare un momento importante per il rilancio dell’imprenditrice in televisione.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

Il sabato di Rai1 sta per essere movimentato dalla Regina del Ballo per eccellenza: Milly Carlucci. Ballando con le Stelle è in partenza dal 28 settembre 2024, per un totale di 12 appuntamenti e ben 13 concorrenti. Il cast è stato svelato, ma manca il tredicesimo concorrente, che sapremo solo in seguito. Per il momento, sono stati confermati Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Tommaso Marini e Furkan Papali.

“Quest’anno partiamo col costume da bagno e finiamo sotto l’albero di Natale”, scherza Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata al Messaggero, spiega che sono stati attenti alla scrittura e che sono previsti molti più colpi di scena ed eliminazioni a sorpresa. Ma a colpire sono le parole riservate a Chiara Ferragni, che è stata presa in considerazione più volte nel corso delle varie edizioni.

“È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno”. In merito al ruolo offerto, però, la Ferragni non sarebbe una concorrente. Almeno per questa edizione. “Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”. Secondo Dagospia, però, avrebbe rifiutato l’invito.

Chi è il tredicesimo concorrente di Ballando con le Stelle

Al momento c’è grande curiosità, tuttavia, riguardo al tredicesimo concorrente di Ballando con le Stelle, che non è ancora stato svelato. “Non posso rivelarne il nome. Lo farò quando sarà possibile. Niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia”, ha commentato la Carlucci nel corso dell’intervista, ma ha detto che è una donna e che aggiunge all’edizione “l’emotività”.

Nel ruolo di “ballerino per una notte” sono stati tanti i nomi presi in considerazione, persino quello dell’amatissima Taylor Swift. “Ad avercelo, un portafoglio così grande”, ha replicato la Carlucci. E con Fiorello non ha mai smesso di provare, ma non è facile portare i grandi nomi sul palco per mettersi alla prova.

Per quanto riguarda la giuria, invece, ormai è certo che non ci sarà Mara Maionchi: “Mara è nel nostro cuore, ma sta facendo altre cose. Mi piacerebbe averla come ballerina per una notte”. E la giuria dei veterani, composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith sarà confermata entro la prima settimana di settembre. Un’edizione, insomma, che si preannuncia scoppiettante, con un cast rispettabilissimo. Ma dalla Carlucci non ci aspetteremmo diversamente: Ballando con le Stelle è la punta di diamante del sabato sera di Rai1.