Milly Carlucci torna con “lo spin off di Ballando con le stelle”: l’indiscrezione

Fonte: Ansa Milly Carlucci

Un nuovo show per Milly Carlucci: le ultime indiscrezioni vorrebbero la conduttrice Rai alla guida di un programma che ricalca il celebre Ballando con le stelle, programma amatissimo dal pubblico. Si tratterebbe di un dancing show in una veste rinnovata da mandare in onda, sempre sulla rete ammiraglia, in prima serata a partire dalla primavera.

Milly Carlucci e lo spin off di Ballando con le stelle: cosa sappiamo

L’indiscrezione è stata diffusa da Dagospia: stando a un rumor lanciato da Giuseppe Candela sul portale di Roberto D’Agostino, pare che la Rai abbia intenzione di cavalcare il successo dello show condotto da Milly Carlucci con un nuovo spin off senza vip, dedicato quindi a concorrenti non famosi e sconosciuti nel mondo dello spettacolo e della tv.

Il nuovo programma dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo maggio in prima serata, sempre su Rai 1. Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera si tratterebbe di una grande dimostrazione di stima per la conduttrice da parte della rete, che con l’ultima edizione di Ballando con le stelle è riuscita a ottenere ottimi risultati in termini di ascolti. Complici le scelte azzeccate del cast e qualche incidente di percorso durante le ultime puntate (si, parliamo proprio del caso Mariotto), ha mantenuto durante tutta l’edizione una media del 25% di share e 3 milioni e mezzo di spettatori, con un picco del 32,8% nella serata finale, che ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Per Milly Carlucci tra l’altro si tratterebbe di una nuova entusiasmante sfida, dopo le tre edizioni de Il Cantante Mascherato – che avrebbe voluto riportare in prima serata con una nuova giuria e alcune modifiche al format – e il meno fortunato show L’Acchiappatalenti, andato in onda lo scorso anno, che non è riuscito ad appassionare il pubblico in rete avrebbero sperato..

I dettagli dello nuovo show

Pare che i piani alti della Rai abbiano pensato di far tornare Milly Carlucci sul piccolo schermo nel prime time del venerdì sera, con un programma che diventerebbe una costola di Ballando con le stelle. Come abbiamo già accennato, si tratterebbe di uno spin off dedicato sempre ai ballerini, ma che non ha niente a che vedere con le star protagoniste dello spettacolo del sabato sera di Rai 1: nessun concorrente famoso, ma solo partecipanti lontani dal mondo dello spettacolo.

Ovviamente il condizionale è d’obbligo: il progetto è ancora in fase di definizione, ma vedrebbe scendere in campo la stessa giuria di Ballando con le stelle per quattro prime serate a maggio.

Al timone ci sarà ovviamente Milly Carlucci, sempre affiancata da Paolo Belli, alla giuria popolare Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, con Alberto Matano nelle vesti di opinionista. Confermata in toto anche la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e anche Guillermo Mariotto, che dopo lo scandalo della sua fuga in diretta tv (e il Tapiro di Striscia la notizia) pare che abbia chiarito la sua posizione con la tv di Stato.