Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Nonostante Ballando con le stelle sia ormai terminato da qualche tempo, il più severo dei suoi giudici, Guillermo Mariotto continua a essere al centro della scena… e non per buone ragioni. Prosegue il duello a suon di statuette tra Mariotto e Striscia la notizia, e c’è un nuovo Tapiro d’Oro in arrivo. Ricevendolo, lo storico giudice della trasmissione danzereccia lancia anche un indizio sul suo futuro a Ballando.

Nuovo Tapiro d’Oro per Guillermo Mariotto

Nella puntata di Striscia la notizia di sabato 11 gennaio si torna a parlare di Guillermo Mariotto. A un paio di settimane di distanza dal primo round, l’inviato Valerio Staffelli torna a vedersela con il pungente giudice televisivo. Il primo Tapiro d’Oro era arrivato a seguito dell’abbandono in diretta degli studi di Ballando con le stelle. Il secondo, qualche giorno dopo, per via delle accuse di molestie avanzate da una persona del cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Entrambi i “riconoscimenti” erano stati accolti in malo modo dallo stilista.

Mariotto, intervistato da Diva&Donna, aveva commentato la vicenda definendo l’atteggiamento di Staffelli nei suoi confronti come “maleducato e insolente”. Striscia aveva risposto con una lettera a Dagospia dove, al contrario, si affermava che fosse stato Mariotto a rivolgersi in vario modo agli inviati della trasmissione satirica: “È stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore […] e poi a minacciare Staffelli”.

Ed è proprio sulla questione di chi sia stato o meno insolente nei confronti dell’altro che si apre il nuovo duello tra Staffelli e Mariotto. “È stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca” esordisce il primo. Il secondo, senza pare alcuna intenzione di deporre le armi, replica sarcastico: “E adesso ho il sigaro, che è peggio…”

La verità su Ballando con le stelle

Dopo le tensioni iniziali, Guillermo Mariotto torna a parlare dell’ormai noto insulto pronunciato mentre rientrava negli studi di Ballando con le stelle. Quel che gli spettatori hanno avuto modo di sentire è stato un “che figlia de…”; ma il giudice ribadisce che si trattasse di un “figlio”, e di averlo riferito a sé stesso. “Sapevo di avere il microfono – racconta a Striscia – e mentre uscivo ho detto ‘voglio il video della faccia di questa persona mentre vede uscire questo figlio de ‘na…'”. Senza naturalmente rivelare chi sia “questa persona”.

Infine, Staffelli interroga Mariotto sul suo futuro nella trasmissione condotta da Milly Carlucci (di cui quest’anno ha disertato la finalissima). Alla domanda su un suo ritorno o meno nella prossima edizione di Ballando con le stelle, il giurato ha ribattuto con uno stizzito “fatti i ca**i tuoi”. Forse qualcosa di più lo si scoprirà nella prossima partecipazione di Mariotto a Verissimo. Silvia Toffanin ha infatti deciso di cavalcare l’onda e prelevare due ospiti dalla concorrenza: nel suo salotto sono in arrivo Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli.

Un gesto che potrebbe accrescere la già alta tensione tra lo stilista e i vertici Rai. Che forse, dopo vent’anni nell’emittente nazionale, Mariotto sia pronto a passare dalla parte del Biscione?