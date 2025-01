Anticipazioni Verissimo del 12 gennaio: Guillermo Mariotto e la sua verità

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Silvia Toffanin torna con le emozionanti interviste di Verissimo. Terminate le festività natalizie, durante le quali sono andate in onda Le storie, con il meglio della stagione del salotto di Canale 5, la conduttrice accoglierà nel suo studio tanti ospiti, tra i più amati del nostro panorama televisivo. Tanti i personaggi che animeranno la domenica pomeriggio di Mediaset: ecco le anticipazioni del 12 gennaio del talk show.

Verissimo, le anticipazioni del 12 gennaio: la verità di Guillermo Mariotto

Per la prima volta arriverà nel salotto di Verissimo Guillermo Mariotto, uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle, finito al centro delle polemiche per aver abbandonato lo studio del dancing show all’improvviso in diretta e per aver disertato la finalissima senza dimenticare le accuse di molestie e il Tapiro D’Oro consegnato da Valerio Staffelli, definendolo “maleducato e insolente“.

Sul suo comportamento è scoppiato un vero e proprio caso mediatico, alimentato da un botta e risposta anche con Striscia La Notizia che di recente aveva risposto con una lettera a Dagospia: “È stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore […] e poi a minacciare Staffelli”.

Silvia Toffanin ospiterà per la prima volta il giudice di Ballando con le stelle, pronto a raccontare la sua versione dei fatti. Già a Diva e Donna l’artista aveva commentato la sua “fuga” in diretta, sottolineando che “in tutti questi anni mi sono perso cinque balletti ed è scoppiato un pandemonio. Mi è parso tutto esagerato“. Sarà l’occasione anche per chiarire il suo futuro in Rai, anche se a Staffelli aveva chiosato con uno stizzito “fatti i ca**i tuoi”.

Gli altri ospiti della puntata

Non solo Guillermo Mariotto e le polemiche su Ballando con le stelle: a Verissimo arriverà anche un altro volto del programma di Milly Carlucci, ovvero Sonia Bruganelli, finita ancora al centro delle polemiche per il botta e risposta con Lucio Presta, ex agente dell’ex marito Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello tornerà nel salotto di Canale 5 per parlare della sua avventura nel dancing show – interrotta prematuramente – e magari per parlare anche della relazione con Angelo Madonia, che qualcuno vorrebbe già in crisi.

E non è finita qui: tra gli altri ospiti ci sarà Naike Rivelli, pronta a sposarsi a 50 anni con il compagno Roberto Marzano: “Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso. Ho trovato armonia, risate e pace interiore”, ha raccontato in una recente intervista. E ancora Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi, che continua a lottare strenuamente contro il tumore al pancreas.

Quando e dove va in onda

Silvia Toffanin torna in onda con Verissimo anche domenica 12 gennaio dalle 16 su Canale5, subito dopo il consueto appuntamento con l’appuntamento speciale di Amici di Maria De Filippi. La puntata viene trasmessa in contemporanea anche su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda e vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.