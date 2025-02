Anticipazioni Verissimo del 15 febbraio, il dramma di Emanuela Aureli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che torna sabato 15 febbraio con tanti nuovi ospiti e storie da raccontare. Nel salotto di Canale Cinque, la conduttrice accoglierà tanti personaggi, per svelare retroscena della loro vita privata e ripercorrere carriere segnate da grandi successi.

Verissimo, le anticipazioni del 15 febbraio

Superato il fermento di San Valentino, è il momento di tornare a storie intense e ricche di pathos come quelle raccontate a Verissimo. Questa settimana Silvia Toffanin intervisterà Emanuela Aureli. L’attrice, comica e imitatrice sta attraversando un momento particolarmente difficile dopo la perdita della madre appena un mese fa.

Un momento toccante che, a quanto pare, non sarà l’unico. A raccontare le loro storie di vita, emozionanti e forti, ci saranno altre tre donne che si accomoderanno sulla poltrona di fronte a Silvia Toffanin.

Prima di tutto Mercedesz Henger, modella, influencer e personaggio televisivo. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi parlerà della sua vita privata, ma anche della carriera e del rapporto con i genitori, segnato in passato da incomprensioni.

A Verissimo ospite anche Laura Cremaschi, personaggio amatissimo di Avanti un Altro, il game show condotto da Paolo Bonolis. In studio ci sarà poi Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne, influencer e imprenditrice, verrà accompagnata da sua madre Paola.

Fra gli ospiti più attesi a Verissimo, Justine Mattera che entrerà in studio con i figli Vincent e Vivienne Rose, nati dal matrimonio con Fabrizio Cassata. Famiglia, amore e sentimenti saranno al centro anche dell’intervista di Silvia Toffanin dedicata a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

I due ballerini infatti parleranno della loro lunghissima relazione, ma soprattutto del legame speciale con la figlia Maria. L’appuntamento è alle 16:30 su Canale Cinque per una nuova puntata di Verissimo.

Gli altri ospiti

Ma le sorprese non sono finite qui, perché Verissimo tornerà anche domenica 16 febbraio con tanti altri ospiti. Nel salotto di Silvia Toffanin si avvicenderanno Anna Valle e Giorgio Marchesi, pronti a presentare la serie tv Le onde del passato, ma anche Manila Nazzaro, che sta vivendo un periodo magico nella vita privata, ed Eva Grimaldi.

Fra gli ospiti più attesi Gianni Sperti, amico di Tina Cipollari, e volto amatissimo di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Silvia Toffanin realizzerà uno straordinario ritratto di Franco Nero, icona del cinema fra privato e carriera, mentre gli spettatori potranno assistere ad una toccante intervista di Pietro Orlandi.

Il fratello di Emanuela Orlandi da più di 40 anni combatte per trovare la verità riguardo la scomparsa di sua sorella Emanuela Orlandi.

Quando va in onda Verissimo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda sabato 15 febbraio alle ore 16:30. Il giorno successivo, ossia domenica 16 febbraio, ci sarà un secondo appuntamento, questa volta alle 16:00.

Entrambe le puntate andranno in onda su Canale Cinque, ma le interviste, come sempre, saranno visibili in contemporanea anche su Mediaset Infinity e sui social con l’hashtag ufficiale.

Non solo, per chi si fosse perso le interviste di Silvia Toffanin ai suoi ospiti, i video delle puntate di Verissimo sono disponibili sulla piattaforma digitale di Mediaset, basta un click.