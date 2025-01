Emanuela Aureli, il dolore per la morte della madre: “Un colpo al cuore”

Fonte: IPA Lutto per Emanuela Aureli

Emanuela Aureli ha condiviso su Instagram un post dedicato alla madre, venuta a mancare in queste ore. Per l’attrice e imitatrice è stato un “colpo al cuore”, come lei stessa ha scritto, e non è difficile comprenderlo. Dalle sue parole si evince come con la madre abbia avuto fino alla fine uno splendido rapporto e adesso il vuoto è incolmabile. Immediati i messaggi di amici VIP e non solo, vicini alla Aureli in questo doloroso momento.

La dedica di Emanuela Aureli alla madre

C’è il ritratto di una donna sorridente che campeggia sul profilo Instagram di Emanuela Aureli. Il sorriso di chi l’ha accompagnata nel percorso della vita, di chi non le ha mai risparmiato carezze e abbracci amorevoli. L’attrice ha condiviso così la notizia della morte della madre, accompagnando lo scatto a poche ma sentite parole.

“Mamma mia adorata, che colpo al cuore! Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli, le carezze più belle, una dolcezza unica. Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace“, si legge nel post. L’attrice e imitatrice non ha aggiunto ulteriori dettagli, preferendo tenerli per sé. Diventa noto, però, quali fossero i “problemi familiari” di cui si era parlato nella giornata di ieri quando era stato comunicato al pubblico che lo spettacolo in programma al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, sarebbe stato rinviato a data da destinarsi.

Da Orietta Berti a Roberta Capua, i messaggi di cordoglio delle VIP

Il post è stato condiviso soltanto da poche ore ma già sono tanti i VIP che hanno rivolto all’attrice i propri messaggi di cordoglio. Tra le prime figura Orietta Berti, che ha scritto: Condoglianze cara Emanuela, un abbraccio”. La seguono altre donne appartenenti al mondo dello spettacolo, come Roberta Capua: “Un abbraccio forte, ti sono vicina!”. E ancora messaggi da Milena Miconi – “Amore mio quanto mi dispiace, ti abbraccio forte forte” -, da Patrizia Pellegrino – “Noooo ma che è successo tesoro? Sono lì vicino a te” – e da Annalisa Minetti – “Ti sono vicina con tutto il mio affetto”.

“Un abbraccio forte fortissimo, una preghiera per la tua mamma”, ha commentato Mietta, seguita da Jo Squillo: “Ti sono vicina Emanuela, conosco quel dolore straziante. Che le stelle la accolgano con infinito amore”.

I mille volti di Emanuela Aureli

Lo spettacolo rinviato a Campobello di Mazara dal titolo Mamma… ho perso l’Aureli è l’ultimo in ordine di tempo che vede l’attrice e imitatrice impegnata in un tour teatrale di grande successo. Emanuela Aureli è una donna che riesce a dar vita a mille volti e voci con una maestria che è propria solo dei grandi.

Le porte del mondo dello spettacolo per lei si sono aperte nel 1992 a La Corrida quando, giovanissima, vinse una puntata dello storico show condotto da Corrado. Da quel momento il suo talento ha cominciato a fare il giro d’Italia, a essere apprezzato dal pubblico televisivo che ha continuato a seguirla con grande affetto anche nell’ultima edizione di Tale e Quale Show, dove da anni è una delle coach.