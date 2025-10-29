Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Sophie Codegoni

Come ogni mercoledì a La Volta Buona si è parlato di dieta e corretta alimentazione con il professor Calabrese. Ma anche di Stefano De Martino, ormai una costante nel programma di Caterina Balivo, e delle sue ultime faccende di cuore. In studio non sono mancate le lacrime, con il dramma di Emanuela Aureli. E un pizzico di internazionalità grazie all’intervista a Giuseppe Giofré, che ha ballato accanto a star internazionali del calibro di Britney Spears, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Il dolore di Emanuela Aureli. Voto 8

La conosciamo per le sue imitazioni e per la sua solarità ma Emanuela Aureli è molto altro. E a La Volta Buona di Caterina Balivo si è messa a nudo come non mai. Ha così raccontato della scomparsa della madre, avvenuta lo scorso gennaio. Una leucemia fulminante e nulla è stato più lo stesso.

“Non sono riuscita neppure a salutarla, quando sono andata in ospedale era già morta”, ha detto commossa la comica. Un dolore vero e intenso, che non ci lascia di certo indifferente.

La Aureli ha inoltre rivelato di aver perso molti chili dopo questa perdita: “Io non avevo più voglia di mangiare. Ho perso 8 chili da gennaio a oggi. È stata una cosa così automatica, non è che ci ho pensato. È stata una mancanza di volontà: non vuoi più mangiare perché il dolore ti devasta al punto da diventare inappetente. Non ti piace più nulla”.

A salvarla dalla sofferenza è stata la famiglia: “L’amore dei miei cari, mia sorella, i miei nipoti, mio figlio, mio marito. L’unione fa la forza, sempre”.

Sophie Codegoni e lo scoop su Stefano De Martino. Voto 8

Non c’è puntata de La Volta Buona senza Stefano De Martino. Se ieri si è parlato della carriera in ascesa del conduttore napoletano, ora Caterina Balivo ha voluto commentare le ultime vicende di cuore dell’ex ballerino.

Com’è noto è finita la storia d’amore tra Stefano e Caroline Tronelli, di cui tanto si è discusso per tutta l’estate, complice anche la diffusione di un video intimo dell’ex coppia. Ora De Martino è stato paparazzato di nuovo in compagnia della stilista Gilda Ambrosio e molti hanno subito gridato al ritorno di fiamma tra i due.

A fare chiarezza in televisione ci ha pensato però Sophie Codegoni, anche lei entrata da qualche tempo nel parterre di ospiti de La Volta Buona. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a far sapere che De Martino e Gilda si vedono spesso insieme a Milano, città dove Sophie vive da sempre, perché sono molto amici. “Sono grandi amici, da tempo”, ha assicurato.

La Codegoni ha dunque escluso categoricamente una liaison sentimentale tra i due. Una versione dei fatti, tra l’altro, fornita più volte in passato dai diretti interessati, che si sono sempre professati buoni amici. L’intervento di Sophie è stato schietto e sincero: basterà a mettere a tacere le malelingue?

Samantha De Grenet giusta su Belen Rodriguez. Voto 8

Molto interessante anche la riflessione di Samantha De Grenet, altra opinionista de La Volta Buona, su Belen Rodriguez e in particolare sull’intervista della soubrette a Belve. La De Grenet, come tanti di noi, ha saputo vedere al di là delle dichiarazioni dell’argentina su Stefano De Martino.

“Una donna che ha sofferto moltissimo e si vede”, ha osservato Samantha. Da Francesca Fagnani Belen ha provato a ridere, scherzare e ha dichiarato senza problemi che “non c’è più rabbia” nei confronti dell’ex marito. Ma è chiaro che la relazione tira e molla con De Martino l’abbia distrutta nel profondo. “Non si prova a ricucire un rapporto più volte se non si ama così tanto”, ha rimarcato la De Grenet. Come darle torto…

Belen è una di noi, una donna che ha sofferto – e anche troppo – per amore. Che è stata cambiata e devastata da chi non ha saputo trattarla in maniera appropriata. E ora, consapevole che non si può tornare indietro, prova ad andare avanti costruendo attorno a sé una giusta e degna corazza.

L’invito di Giuseppe Giofrè per Caterina Balivo. Voto 8

Coinvolgente, poi, l’intervista finale de La Volta Buona a Giuseppe Giofré, il noto ballerino lanciato da Amici che oggi lavora con le popstar internazionali. Come Britney Spears, che non ha esitato a definire dolcissima.

E Taylor Swift, con la quale ha condiviso un tour mondiale. Tanto che potrebbe arrivare presto l’invito per il matrimonio della popstar.

“Ancora non l’ho ricevuto, se ci sarà sarai il mio più uno”, ha detto Giuseppe a Caterina Balivo, nota Swifties. Una proposta che ha colto di sorpresa la conduttrice che è rimasta inizialmente senza parole. Poi non ha esitato a dire: “In qualunque giorno sarà io ci sarò”.

