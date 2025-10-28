Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona di Caterina Balivo. In versione però ridotta. Il programma è durato solo un’ora e mezza per lasciare spazio a Il Paradiso delle Signore e successivamente alla messa in onda di uno speciale del TG1 dedicato all’incontro internazionale di preghiera per la pace alla presenza di Papa Leone XIV.

L’ennesima celebrazione di Stefano De Martino. Voto 3

Al centro della nuova puntata de La Volta Buona il talk sulla tv di ieri e quella di oggi. Non di certo una novità per Caterina Balivo, che tratta almeno una volta a settimana l’argomento. Scadendo a volte nel melenso. Perché, ancora una volta, non è mancato un filmato su Stefano De Martino. L’ennesima, inutile, celebrazione dell’ex ballerino.

L’ex marito di Belen Rodriguez a noi piace, pensiamo che stia crescendo bene dal punto di vista professionale ma questo etichettarlo quasi come il nuovo Messia della tv appare decisamente fuori luogo. E rende a tratti anche antipatico lo stesso Stefano, che in realtà è una persona perbene e molto gentile. Oltre che un grande lavoratore, deciso a fare del suo meglio.

Ha solo bisogno di crescere, di fare la sua gavetta e il suo personale percorso. Senza inutili e sterili paragoni con Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello, ecc.

Il ricordo di Alberto Castagna. Voto 8

Per fortuna tra i vari Pippo Baudo e Stefano De Martino oggi è stato ricordato a La Volta Buona anche Alberto Castagna. Un personaggio che non viene mai ricordato a dovere in tv. Un conduttore ancora amatissimo dal pubblico e purtroppo scomparso troppo presto – aveva 59 anni – a causa di alcuni problemi di salute.

In collegamento con Caterina Balivo l’amata figlia di Castagna, Carolina, che non appariva in televisione da qualche tempo. “Ricordo tante risate, tanta leggerezza, mio padre si divertiva moltissimo”, ha detto rammentando gli esordi del genitore sul piccolo schermo.

Esordi, tra l’altro, avvenuti con Giancarlo Magalli, anche lui ospite del programma di Rai 1. Belli i video amarcord, quelli con Castagna e Carolina da bambina. I due erano legatissimi e condividevano la passione per la pesca.

Caso Sgarbi, Pino Insegno severo ma giusto. Voto 8

A La Volta Buona si è parlato anche del caso di Vittorio Sgarbi: la figlia Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre perché non si fida troppo della sua compagna.

Una richiesta perché, “non voglio infliggere un dolore a mio padre e né tanto mento gestire i suoi soldi, come tutti hanno pensato. Vorrei certezza che stia bene e che possa prendere le decisioni in modo lucido e sereno – ha spiegato Evelina -. Io voglio una rassicurazione da parte di esperti che possano dare notizie oggettive sul suo stato di salute”.

Severa ma giusta la riflessione di Pino Insegno: “Credo che questa storia bisognerebbe conoscerla più a fondo. Capire come sta Vittorio e la realtà del suo rapporto con la compagna e con i figli. Secondo me se non ci fossero dei soldi in ballo sarebbe diverso. Anche io quando mio padre si è rifatto una vita dopo la morte di mia madre ho faticato ad accettarlo, all’inizio ero geloso, ma poi ho visto che lui era felice”.

“Questa nuova compagna non lo ha portato via dalla famiglia – ha aggiunto con un pizzico di ironia – ma papà aveva duemila euro in banca”.

Carlo Conti resta un altro anno a Sanremo. Voto 9

Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha condiviso a La Volta Buona un vero e proprio scoop, emerso durante la prima edizione del Festival dello Spettacolo, che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi. A detta del giornalista Carlo Conti potrebbe non lasciare la kermesse musicale nel 2026 come assicurato da tempo.

“Potrebbe condurre ancora”, ha spiegato Vitali, rimarcando anche che molto probabilmente le canzoni in gara il prossimo febbraio potrebbero essere più di 26.