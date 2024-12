Guillermo Mariotto, la sua verità sull’accusa di molestie e su Staffelli “maleducato”

Guillermo Mariotto è tornato a parlare degli argomenti “caldi” che lo riguardano, ovvero l’accusa di molestie a Ballando con le stelle e la consegna del Tapiro D’Oro da parte di Valerio Staffelli. Il giudice del dancing show di Rai 1 ha voluto raccontare la sua verità a Diva e Donna, durante una lunga intervista dove ha chiarito la sua posizione anche riguardo la sua assenza durante la finale del programma.

Guillermo Mariotto, la sua verità sulla fuga da Ballando con le stelle e sulle molestie

Si è detto stupito del clamore che si è scatenato sulla sua “fuga” da Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto ha deciso di raccontare tutta la (sua) verità, parlando anche delle accuse di molestie venute fuori durante un filmato in cui sfiora le parti intime di un ballerino di Amanda Lear, ospite della puntata del dancing show.

“Sono giudice di Ballando con le Stelle dal 2005″, ha dichiarato Mariotto in una lunga intervista a Diva e Donna, dove ha chiarito la sua posizione sui temi che in queste ultime settimane lo hanno riguardato. “In tutti questi anni mi sono perso cinque balletti ed è scoppiato un pandemonio. Mi è parso tutto esagerato“.

Sul suo abbandono dello studio in diretta si è sollevato un vero e proprio polverone, per questo ai microfoni del settimanale ha voluto chiarire una volta e per tutte quello che è successo davvero. L’avrebbe fatto “per salvare il lavoro di sei mesi della maison Gattinoni. Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante: avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse. Mentre ero a Ballando con le Stelle, mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stavano finendo di lavorare…”.

Una grande complicazione per lo stilista, che ha aggiunto: “Senza di lei il lavoro si era bloccato, così ho richiamato tutti e alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare. Siamo andati avanti fino a notte, non c’era più tempo: lunedì dovevo partire per Riad con tutti gli abiti”. Poi sono arrivate le scuse a Milly Carlucci, che lo ha sempre difeso – parlando di un momento di difficoltà – e che lo ha fatto tornare con il “cartellino giallo” nel suo show.

E sulle accuse di molestie, un altro caso mediatico che l’ha coinvolto, Mariotto ha liquidato la questione così: “È stato un incidente, un caso, non me ne sono neanche accorto. Ma quali molestie!”.

Le parole su Valerio Staffelli

Le notizie su Guillermo Mariotto hanno tenuto banco nelle ultime settimane: tra queste anche la consegna del Tapiro D’Oro e della sua dura reazione. “Me lo sono trovato all’aeroporto di Roma, ero appena atterrato da Riad dopo una settimana di lavoro intenso, ero stanchissimo. Non sapevo ci fosse un ‘caso Mariotto'”.

Quando è uscito dall’aeroporto il giudice di Ballando con le stelle era su una sedia a rotelle. Il motivo lo ha spiegato lui a Diva e Donna: “Perché ho una sciatica tremenda, camminare è doloroso e mi hanno offerto la sedia a rotelle. Staffelli era lì, quando l’ho visto ho capito chi era. Non mi mollava, aveva quel coso colorato…”. Poi Mariotto è salito sul pulmino che era venuto a prenderlo: “Ho chiuso la porta e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l’ho distrutto io. Staffelli è stato maleducato e insolente…”.