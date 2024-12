Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Eleonora Giorgi ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza: in collegamento da casa, ha parlato della sua lotta al tumore al pancreas, ma anche del momento che sta vivendo, della vicinanza della sua famiglia. Circondata da amore, anche Massimo Ciavarro è al suo fianco: la sostiene continuamente, e le ha fatto una piccola sorpresa durante una cena.

Eleonora Giorgi a Verissimo, la lotta al tumore al pancreas: come sta

Quando la vita si fa difficile, avere una famiglia su cui contare significa tutto: a Eleonora Giorgi non manca affatto l’amore, quello dei suoi figli, dell’amato nipotino Gabriele (e Nina, nipote acquisita, figlia di Clizia Incorvaia). Al suo fianco ci sono tante persone, incluso il suo ex storico, Massimo Ciavarro, che per Natale ha scelto di trascorrere le feste vicino a lei.

Nell’ultimo periodo, la Giorgi è stata spesso ospite a Verissimo, dove ha parlato della lotta al tumore e delle sue condizioni di salute. “Noi abbiamo fatto e tentato tutto quello che è nei protocolli. Ho una sfortuna, mi sono ammalata un po’ prima del dovuto, sta per esplodere tutta una frontiera di nuovi farmaci, che erano sperimentali ma ora sono sperimentati, e sono una nuova frontiera. Io sono qui, l’unica vera cosa che prego, non prego per me, ma affinché arrivino questi farmaci”.

Ed è la sua indole che non è mai venuta meno in questo periodo. “Non non sono mai riuscita a dirmi perché proprio a me? Mi sono successe cose meravigliose, che ad altri non sono successe. C’è un equilibrio nella vita. Sono fatalista”. Nonostante tutto, non si dice arrabbiata, perché non avrebbe senso: “Il mio amore per le persone, la mia empatia è aumentata”.

La sorpresa di Massimo Ciavarro per Natale

Non ha paura di affrontare la malattia. “Tengo duro e mi vedi sorridere, in tv non mostro la quotidianità, non sono mai truccata, sono stata indebolita dalla chemio”. La sua realtà fisica è “limitata”, passa molte ore al giorno in casa, ma non è mai da sola. Durante la cena prenatalizia con tutta la famiglia, c’è stato anche Massimo Ciavarro, che le ha organizzato una piccola sorpresa.

“È venuto elegantissimo a cena, era seduto accanto a me. Nel grande caos che c’era si è accorto che il primo, ottime lasagne, non riuscivo a mangiarlo. Si è alzato, è andato in cucina e mi ha portato degli spaghetti al sugo che ha fatto per me. Ho potuto mangiare, ne hanno approfittato i bambini, nessuno se n’era accorto. Una sorpresa. Mi fa piacere averlo a Roma per Natale, mi fa sentire protetta. Massimo c’è sempre, è una caratteristica del suo carattere. Quando serve, lui c’è”. La Giorgi ha aggiunto che non si sarebbe mai immaginata di trovarsi in una situazione del genere. Negli ultimi anni, con Ciavarro si erano allontanati. “La sua orsaggine ci ha tenuti lontani”. Eppure, dopo quella prima telefonata per comunicare la diagnosi, ha capito sin da subito che ci sarebbe stato sempre. “Come 30 anni prima. Lui era lì”.