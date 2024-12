Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Il 21 dicembre 2024 è andata in onda la puntata finale di Ballando con le stelle ma un protagonista molto amato del dancing show ha saltato l’importante appuntamento con i telespettatori. Guillermo Mariotto, infatti, non ha occupato il suo posto dietro al bancone dei giudici del programma televisivo e Milly Carlucci ha dovuto spiegare i motivi di tale scelta.

La conduttrice televisiva ha spiegato che lo stilista ha subito un infortunio che l’ha costretto a non prendere parte all’episodio conclusivo di quest’edizione di Ballando con le stelle. Già da qualche settimana il giurato era al centro delle polemiche per aver lasciato improvvisamente e senza alcuna spiegazione una puntata precedente del dancing show.

Guillermo Mariotto, i motivi dell’assenza da Ballando

Uno dei giurati più amati di Ballando con le stelle è, senza ombra di dubbio, Guillermo Mariotto che con le sue opinioni taglienti e mai banali intrattiene il pubblico da casa in ogni episodio del dancing show. Ma così non è stato in quello finale del 21 dicembre 2024 visto che il giurato non era presente in studio.

In apertura di puntata, infatti, Milly Carlucci ha presentato la giuria del programma televisivo, svelando l’assenza dello stilista, dovuta a un infortunio: “Un posto vuoto perché stasera è successo questo… Guillermo, che per suoi motivi di lavoro ha fatto un viaggio all’estero, in realtà è caduto e si è fatto male, sembra una boutade, invece è la verità. Ci ha mandato il certificato, abbiamo visto che tipo di infortunio è. Sembra che abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini perché si è rovinato una gamba, compresi i legamenti, il muscolo e tutto quanto. Quindi purtroppo manca a questa nostra finale”.

Dopo aver spiegato i motivi dell’assenza di Guillermo Mariotto, la conduttrice televisiva ha voluto fargli i suoi migliori auguri per le festività natalizie, confermando che lo attende per la prossima stagione: “Guillermo buon Natale, ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre qui a braccia aperte, perché sei tutti noi e non c’è Ballando senza Guillermo”.

Guillermo Mariotto, le polemiche delle ultime settimane

Guillermo Mariotto è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle da quasi due decenni ma, nelle ultime settimane, il suo posto da giudice del dancing show è sembrato scricchiolare un po’. Tutto è cominciato nella puntata del 30 novembre 2024 quando il giurato ha lasciato improvvisamente il suo posto al bancone dei giudici del programma televisivo senza dare alcuna spiegazione.

La faccenda è stata notata anche da Striscia la notizia che ha deciso di recapitargli un Tapiro d’oro che, però, non è stato accolto con gioia dallo stilista. In ogni caso Milly Carlucci ha annunciato il suo ritorno nel programma televisivo nel corso della puntata del 14 dicembre 2024, parlando di un periodo complicato per lo stilista e di un cartellino giallo nei suoi confronti.

Ma un fuorionda di quella puntata, reso pubblico dal tg satirico di Canale 5, ha nuovamente riacceso le polemiche intorno a Guillermo Mariotto, che sembrava pronunciare una frase poco carina nei confronti di Milly Carlucci. La conduttrice televisiva, raggiunta dall’inviato di Striscia la notizia, ha affermato che, certamente, quella dichiarazione infelice non era stata indirizzata contro di lei.