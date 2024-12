Fonte: IPA Milly Carlucci

Si dice sempre che qualsiasi forma di pubblicità sia positiva, anche quella negativa. Il discorso sembra valere anche per Ballando con le Stelle, che di certo non necessità di una spinta ulteriore, considerando gli ascolti che fa registrare da anni.

Lo show si ritrova però a fare i conti con un caso spinoso, che si protrae ormai da poco più di due settimane. Si parla ovviamente di Guillermo Mariotto, al centro di numerose scene criticate online e non solo. Il risultato? Dopo l’ultimo siparietto in studio, è scattata la doverosa consegna di un nuovo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia.

Tapiro per Milly Carlucci

Valerio Staffelli non si ferma un attimo con le consegne dei Tapiri. L’amata e odiata statuetta torna tra le mani di uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Si parla di Milly Carlucci, che raggiunge così quota quattro in carriera.

A Striscia la Notizia si torna dunque sul caso Guillermo Mariotto, che ha preso decisamente male la visita dell’inviato, pochi giorni fa. Una scena, quella dinanzi alle telecamere di Mediaset, che non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione nei confronti del pubblico.

Sigaretta alla mano, ha infatti pronunciato una frase che è divenuta subito virale, comportando una serie di giudizi sprezzanti nei suoi riguardi: “Questa va a finire in un posacenere ma lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”.

A Milly Carlucci è stato chiesto un commento sull’ultimo capitolo di questa vicenda poco piacevole. Prima della consegna dei fiori al centro dello studio, infatti, si è sentito un commento nel backstage. Una frase poco elegante che in tanti ritengono sia stata rivolta proprio alla padrona di casa. Una sorta di Teo Mammucari bis, con il suo “vaffa” rivolto (lui smentisce la versione montata a Belve) a Francesca Fagnani.

La reazione di Milly Carlucci

Sorprende, in positivo, la reazione molto serena e onesta di Milly Carlucci. Sorride nel vedere Valerio Staffelli e spiega come non ricevere il Tapiro quest’anno sarebbe stata un’offesa per lei.

Sembra ancora intenzionata a difendere il giudice a tutti i costi, anche per il bene del suo programma. Ha però spiegato d’avere intenzione di ascoltare l’audio “pulito”, ovvero privo dei rumori della diretta.

Non solo, ha anche spiegato di voler parlare con il gruppo di persone presenti nel dietro le quinte. Una sorta di indagine interna, al fine di comprendere a chi fosse effettivamente rivolta quella frase (“Che figlia de…”), che tutti hanno sentito.

Non è da escludere che fosse un commento scherzoso, pronunciato sulla base di qualcosa avvenuto lontano dalle telecamere. “Sicuramente non era riferito a me, visto che mi chiama ‘mami’. Sono la sua ‘mamma’”. Staffelli ha poi voluto ottenere una reazione alla versione proposta da un portavoce di Mariotto. Si è parlato di una zanzara: “Può essere, perché qui vicino al fiume siamo infestati. Magari è stato pizzicato. (…) Dipende da come si vogliono interpretare le cose. Anche l’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale”.