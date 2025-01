L’addio di Paolo Bonolis alla Arcobaleno Tre di Lucio Presta ha generato una lunga scia di polemiche. Non poteva essere altrimenti: dopo 35 anni di lavoro insieme e tantissimi progetti di successo portati avanti, era lecito aspettarsi reazioni e repliche da parte di chi è rimasto coinvolto nella decisione drastica del conduttore romano di sganciarsi dalla sua agenzia storica. In particolare, è stato il suo ex manager a rispondere alla ex moglie Sonia Bruganelli, sempre più vicina ad assumere il management del presentatore in forze a Mediaset.

La replica di Lucio Presta a Sonia Bruganelli

“Ridi, ridi: ride bene chi ride ultimo”, scrive Lucio Presta rivolgendosi a Sonia Bruganelli, che in questi giorni ha preferito mantenere una sua personale interpretazione di silenzio sulla vicenda, privilegiando la condivisione di post criptici e probabilmente rivolti all’ex manager di Paolo Bonolis. L’annuncio dell’addio alla Arcobaleno Tre è stata data su Instagram proprio dal conduttore di Avanti un altro!, che ha ringraziato tutti per il grande lavoro svolto in questi anni.

La risposta di Presta era arrivata proprio sotto il post in cui si ufficializzava della rottura tra il conduttore e la sua agenzia, indicando una donna sbagliata come responsabile delle scelte più recenti di Paolo Bonolis. Il pensiero è chiaramente corso verso la sua ex moglie, che è uscita dalla sua vita privata con la separazione legale ma non dalla sua vita professionale, dato che hanno scelto di continuare a lavorare insieme.

Chi è il nuovo manager di Paolo Bonolis

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, riportate sulle colonne di Corriere della Sera, pare che Sonia Bruganelli sia sempre più vicina ad assumere il management di Paolo Bonolis dopo l’addio all’agenzia che ha curato il suo percorso artistico per decenni. Manca ancora l’ufficialità, che vista la situazione delicata sta tardando ad arrivare, ma pare che il futuro del presentatore Mediaset sia in parte già stato scritto.

Si è parlato della possibilità di un ritorno in Rai, mentre il diretto interessato aveva già reso noto di aver rifiutato l’ingaggio per il Festival di Sanremo. Non aveva infatti intenzione di tornare a lavorare per il servizio pubblico tramite la kermesse, per la quale ha più volte indicato la necessità di un rapido cambio di rotta. Secondo la sua opinione, sarebbe superata perfino la location. Nella sua idea di rinnovamento, c’era infatti anche l’addio al Teatro Ariston per spostarsi in una struttura più ampia ancora da individuare.

Intanto, si pensa anche all’eventualità di un rinnovo con Mediaset per tre anni. La Rete starebbe inoltre pensando a un contenuto da proporre in alternanza con Striscia la Notizia, visto il periodo complicato che sta attraversando il tg satirico, ma tutto rimane nel più ristretto campo delle indiscrezioni. Il futuro di Paolo Bonolis è quindi tutto da scrivere: che sia a Cologno Monzese o in Rai, ha di certo bisogno di nuovi stimoli e di una svolta nella sua carriera, fatta di successi incredibili ma anche di tante sperimentazioni che gli hanno permesso – non senza fatica – di diventare uno dei numeri uno della tv italiana.