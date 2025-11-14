Avanti un altro, nel cast Martina Dotti: è la fidanzata del figlio di Bonolis

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Paolo Bonolis, Avanti un altro

Aria di novità ad Avanti un altro. Tra i personaggi che animano il Salottino del programma di Canale 5 c’è anche Martina Dotti, la nuora del conduttore Paolo Bonolis. La ragazza, che ha fatto il debutto in questa stagione del game show, è la fidanzata di Davide Bonolis, il figlio che il presentatore Mediaset ha avuto ventuno anni fa dall’ex moglie Sonia Bruganelli.

La nuora di Paolo Bonolis ad Avanti un altro

Ad Avanti un altro Martina Dotti è la ragazza ‘bordocampo’: il suo ruolo è quello di fare domande riguardanti lo sport ai concorrenti e anche qualche intervista nel backstage ai colleghi che fanno parte del cast.

Il suo debutto è avvenuto nella puntata trasmessa da Canale 5 il 13 novembre. Per l’occasione ha sfoggiato un mini dress rosa che è piaciuto molto al suo fidanzato. “Brava, piccola”, ha commentato Davide Bonolis, che accompagna spesso Martina negli studi televisivi tra romantiche foto e baci in camerino.

La storia tra i due è sbocciata solo da qualche mese, dopo la fine della breve liaison tra Bonolis Junior e Sophia Berto, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle. Con Martina una grande passione, che ha portato Davide a presentarla subito ai suoi famosi genitori. E la Dotti ha prontamente conquistato Paolo Bonolis – con il quale ha condiviso anche una vacanza a Formentera la scorsa estate – ma soprattutto la temibile Sonia Bruganelli.

L’opinionista del Grande Fratello gestisce la società che si occupa di casting tra cui quelli per Avanti un altro, e con molta probabilità è stata lei a scegliere la ragazza per il programma.

Martina Dotti ha 23 anni, studia all’Università di Bergamo ed è un’appassionata di calcio. Sul suo profilo Instagram ci sono diversi scatti che la ritraggono allo stadio, anche mentre commenta le partite. Il suo sogno è quello di affermarsi come giornalista sportiva.

Il pallone, tra l’altro, è una passione in comune con Davide Bonolis, che è un calciatore anche se al momento è senza squadra. Le ultime esperienze sono state nelle giovanili del Renate e della Triestina.

Bonolis Jr. e la Dotti si sono conosciuti durante la Kings League Italia, un celebre format di tornei di calcio a 7, al quale il ragazzo ha partecipato, vestendo la maglia della FC Cesar. In poco tempo sono diventati inseparabili.

Perché Claudia Ruggeri ha lasciato Avanti un altro

C’è chi arriva e chi parte. L’esordio di Martina Dotti ha coinciso con l’addio di Claudia Ruggeri ad Avanti un altro. Anche lei è una parente di Paolo Bonolis: è la moglie del fratello di Sonia Bruganelli.

Dopo aver interpretato svariati personaggi nel Minimondo, la soubrette ha deciso di lasciare lo show per dedicarsi alla famiglia e soprattutto al suo nuovo percorso lavorativo.

Si è recentemente laureata in Psicologia e all’età di 41 anni ha espresso il desiderio di cambiare il suo percorso lavorativo. Prendendo così le distanze dalla tv, dove ha debuttato giovanissima.

A differenza di Martina, Claudia ha iniziato a lavorare con Bonolis prima di iniziare una love story con Marco Bruganelli che, nel 2024, l’ha resa mamma della piccola Valentina.

