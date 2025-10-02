Perché Claudia Ruggeri ha lasciato Avanti un altro

Dopo quattordici anni, la cognata di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha deciso di dire addio al programma che le ha regalato la grande popolarità

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Claudia Ruggeri

Tra scollature vertiginose, abiti sensuali e sorriso contagioso, Claudia Ruggeri ha subito conquistato l’attenzione del pubblico di Avanti un altro. Tanto da essere un volto fisso del game show di Paolo Bonolis per ben quattordici anni. Ora, però, la soubrette ha deciso di cambiare vita.

Perché ad Avanti un altro non c’è più Claudia Ruggeri

Prima supplente, poi poliziotta, infine Miss Claudia: la Ruggeri ha interpretato vari personaggi nel Minimondo di Avanti un altro. Ora però ha detto basta. È stata infatti la soubrette a scegliere di andare via dopo così tanti anni.

“Sono cresciuta in quello studio, è stata una famiglia a tutti gli effetti. Mi ha dato popolarità, mi ha arricchita tantissimo. Però poi si matura, e ho capito che la mia direzione era da un’altra parte, nel campo della psicologia. Ero una ragazzina, ora sono diventata donna, mamma, e futura psicologa”, ha rivelato a Fanpage.

Claudia Ruggeri si è recentemente laureata in Psicologia e all’età di 41 anni vuole cambiare il suo percorso lavorativo. Prendendo così le distanze dalla tv, dove ha debuttato giovanissima.

“Definitivamente è un parolone, chi può dirlo? Però in questo periodo sì, perché il tirocinio mi prende e mi prenderà tempo. Mi aspetta un anno importante, di sacrifici, anche perché ho una bimba piccola di un anno”, ha spiegato Miss Claudia.

“Devo finire la magistrale, poi ho un tirocinio impegnativo che mi permetterà di iscrivermi all’albo degli psicologi. Per me è tanto, quindi o faccio una cosa o faccio l’altra. Ora devo dare priorità a quello che sento più mio in questo momento”, ha aggiunto.

Tante cose in ballo per la Ruggeri che, alla fine, ha preferito dare spazio ad altro e mettere da parte l’impegno sul piccolo schermo. “Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli hanno creduto in me, e li ringrazio. Come in ogni cosa c’è un inizio e una fine, io non riesco a fare troppe cose insieme. Ora sono con la testa in un altro progetto”, ha detto la Ruggeri, che ci ha tenuto poi a ribadire di aver lasciato Avanti un altro in totale serenità con produttori e il resto del cast.

La vita privata di Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri, nata a Roma nel 1983 e cresciuta nella Capitale, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Ha debuttato con un piccolo ruolo nel film L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone. Poi si è fatta spazio in televisione: è apparsa nel varietà Chiambretti c’è per poi iniziare a lavorare con Paolo Bonolis a Ciao Darwin e Domenica In.

Dietro le quinte di questi programmi è avvenuto l’incontro che ha cambiato la sua vita: Claudia ha infatti conosciuto Marco Bruganelli, fratello minore della più nota Sonia Bruganelli. Un amore sbocciato piano piano e poi diventato sempre più importante. Sono stati insieme per dieci anni prima di convolare a nozze nel 2016.

Durante il matrimonio il cognato Paolo Bonolis ha omaggiato la coppia di sposi cantando per loro la bellissima Stand by Me di Ben E. King. All’evento erano presenti anche Lucio Presta e Paola Perego. Nel 2024 Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli hanno allargato la famiglia con la piccola Valentina.