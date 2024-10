Sonia Bruganelli è zia: è nata la figlia di Claudia Ruggeri

Fonte: IPA Claudia Ruggeri e Sonia Bruganelli

Fiocco rosa nella famiglia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: è nata la prima figlia di Claudia Ruggeri, soubrette nota ai più per il ruolo di Miss Claudia in Avanti un altro. La showgirl ha annunciato sui social la nascita della bambina avuta da Marco Bruganelli, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle. Un annuncio che è stato sommerso di auguri e felicitazioni da parte di follower e amici e colleghi Vip.

Claudia Ruggeri mamma: è la nata la prima figlia della soubrette

“Sei l’amore di mamma e papà”, ha scritto Claudia Ruggeri su Instagram, dove ha postato uno scatto della manina della piccola avuta dal marito Marco Bruganelli. Per il momento non è stato rivelato il nome della neonata. Per la coppia si tratta della prima erede: Claudia compirà 41 anni il prossimo 22 ottobre. Al momento nessun commento da parte di Sonia, impegnata in questo periodo con le fatiche di Ballando con le Stelle.

È arrivato però il messaggio di Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli che di recente ha parlato pubblicamente della sua traumatica adolescenza. “Il cugino ti aspetta”, ha scritto il giovane calciatore. Commenti anche da parte dei colleghi di Avanti un altro. “Auguri”, ha scritto Paola Caruso; “Benvenuta meraviglia”, ha fatto sapere Francesca Brambilla; “Amore benvenuta”, ha aggiunto Laura Cremaschi.

Fonte: IPA

Claudia Ruggeri è la cognata di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Claudia Ruggeri è la cognata di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma non è stata mai raccomandata dalla coppia, come ribadito dalla diretta interessata in più di un’occasione. La soubrette ha iniziato a lavorare con Bonolis molto prima di conoscere Marco. Tra l’altro l’incontro tra i due è avvenuto proprio grazie a Paolo e all’ex moglie. Claudia stava lavorando con Bonolis a Domenica In – correva la stagione televisiva 2003-2004 – quando ha conosciuto dietro le quinte del programma il fratello di Sonia.

All’epoca la Ruggeri stava vivendo un periodo difficile a causa di una relazione sbagliata e Marco Bruganelli l’ha consolata. Ne è nata una splendida amicizia che poi, col tempo, è diventata una storia d’amore importante. La coppia è poi convolata a nozze nel 2016 dopo oltre un decennio insieme. Nonostante la popolarità i due coniugi sono molto riservati e la loro liaison non è mai stata scossa da spiacevoli gossip. Claudia è molto legata alla cognata Sonia Bruganelli: sono amiche oltre che parenti e spesso si mostrano insieme sui social.

Non solo: i genitori di Miss Claudia sono molto affiatati con quelli di Marco e spesso trascorrono le vacanze tutti insieme. Bruganelli lavora nella società di produzione della sorella. La Ruggeri si è invece presa momentaneamente una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia.

Nel 2023, tra l’altro, si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche. Un percorso di studi affrontato insieme all’amica e collega Laura Cremaschi. Claudia Ruggeri ha deciso di proseguire con un percorso magistrale e un tirocinio, attualmente in corso. Ad oggi non è chiaro se in futuro lascerà definitivamente il mondo dello spettacolo, dove è entrata poco più che maggiorenne grazie a bellezza e talento.