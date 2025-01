Fonte: IPA Claudia Ruggeri

Da anni volto noto e amato di Canale5, Claudia Ruggeri è conosciuta oggi come la Miss di Avanti un altro! Il quiz più folle e irriverente di Mediaset è tornato in onda il 20 gennaio 2025 e, tra i tanti avventori del minimondo, non poteva mancare lei: Miss Claudia. Il suo debutto è però di molti anni fa e al cinema, mentre solo successivamente ha deciso di dedicarsi completamente alla tv dove ha finalmente trovato il meritato successo.

Chi è Claudia Ruggeri

Miss Claudia nasce nel 1983 ma inizia a mostrare la sua passione per il mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Il suo ruolo più importante, sebbene minore, è del 2004 in L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone. Ma la sua passione per il grande schermo si esaurisce praticamente subito, quando decide che la strada giusta è quella della televisione. Il debutto arriva quindi subito e, nel 2004, partecipa al varietà Chiambretti c’è. Nello stesso anno, è nel corpo di ballo di Ciao Darwin e nella Domenica In di Paolo Bonolis nella stagione 2003/2004. Dal 2011, è nel cast di Avanti un altro!.

La responsabilità è di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, che crede nel suo talento e la introduce nel cast fisso dello show per interpretare il ruolo della Supplente. Solo successivamente veste i panni della Poliziotta e quindi quello di Miss Claudia, il ruolo che l’ha resa davvero famosa. Malgrado gli impegni televisivi, Claudia Ruggeri ha portato a termine gli studi accademici conseguendo la laurea in Scienze e tecniche psicologiche nel 2023. Apre anche un bistrot di sua proprietà, il cui core business è incentrato sul vino e le birre artigianali.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Quello tra Sonia Bruganelli e Claudia Ruggeri è un legame solidissimo. E la loro collaborazione va ben oltre l’aspetto professionale. La Miss di Avanti un altro! è infatti la moglie di suo fratello Marco, che ha sposato nel 2016 e che alla fine del 2024 l’ha reso padre. La loro amicizia dura comunque da oltre 10 anni e, quando si parla di raccomandazioni, lei afferma senza paura di far parte della grande famiglia allargata di Paolo Bonolis ma ha sempre rivendicato la sua professionalità.

I suoi inizi risalgono infatti a molti anni prima del fortunato sodalizio con Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. “Mi sono sudata ogni cosa”, aveva dichiarato, respingendo ogni recriminazione sulla posizione che ricopre in tv da molti anni. Sostiene infatti di essersi conquistata tutto da sola e di lavorare duramente perché il suo personaggio funzioni davvero.

Le nozze con Marco Bruganelli

L’incontro tra Claudia Ruggeri e il marito Marco Bruganelli è stato casuale, come accade spesso alle coppie che poi scoprono di poter vivere un grande amore. Era il 2006 e lui stava lavorando a Domenica In, dove lavorava per conto dell’agenzia di Sonia. Si parla di un colpo di fulmine che, 10 anni dopo, si è concretizzato nelle nozze da favola celebrate in quel di Bracciano. La loro coppia è sicuramente solida e sono diventati genitori a ottobre 2024. La piccola è venuta al mondo l’8 ottobre, ma per gran parte del tempo la gravidanza è stata tenuta segreta, nel rispetto della privacy della coppia che ama molto tenersi al riparo da facili pettegolezzi.