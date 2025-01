Sonia Bruganelli, replica al veleno a Laura Freddi dopo le parole su Bonolis

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Non si placa lo scontro tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. A poche ora di distanza dalle parole della showgirl, che ha difeso a spada tratta Paolo Bonolis in merito alla sua separazione, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha deciso di replicare, lanciandole una frecciata su Instagram.

Sonia Bruganelli, la stoccata a Laura Freddi

I loro rapporti sono sempre più tesi e non è certo un mistero: se fino a qualche tempo fa Laura Freddi e Sonia Bruganelli si era instaurata una bella amicizia, adesso tra le due gli attriti sono all’ordine del giorno.

È emerso chiaramente nelle ultime ore, quando Laura Freddi, ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha voluto dire la sua sul difficile periodo che sta attraversando il suo ex. “Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis“, ha fatto sapere la showgirl.

E poi ha aggiunto: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto. Con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”.

E mentre il conduttore romano a Verissimo aveva scelto il silenzio sull’argomento, glissando volutamente sulla separazione durante la sua chiacchierata con Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli non ha perso l’occasione per replicare all’ex “amica” e alle sue parole.

È evidente infatti che alla produttrice tv non sia sfuggita l’intervista di Laura Freddi, tanto da replicare alle sue dichiarazioni lanciandole una frecciata al veleno su Instagram: “Menomale, avevo paura non potessi più parlare di noi…“, ha scritto tra le storie.

Non è certo la prima volta che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip decide di risponderle con toni piccati: anche qualche tempo fa, sempre su Instagram, in seguito all’ospitata della showgirl a La Volta Buona, aveva risposto: “Sono tre anni che vai nei programmi a non parlare di me Laura…”.

La breve amicizia e i rapporti tesi

Sembrava che dopo anni di attriti e tensioni, i rapporti tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi si fossero appianati. Ma la separazione da Paolo Bonolis ha cambiato nuovamente le carte in tavola per le due donne, che si sono ritrovate in più di un’occasione a punzecchiarsi tra interviste in tv e messaggi sui social.

Bruganelli ha più volte evidenziato come la showgirl e conduttrice abbia preso l’abitudine di parlare di lei e del suo ex marito con una certa frequenza dopo il divorzio: “Nel momento in cui mi sono separata da Paolo, ha tirato fuori tutta un’altra faccia… Mi invitano nei programmi: io non vado, va lei e parla di me. Io le ho lasciato pure il posto al Grande Fratello…”, aveva detto la produttrice tv a Belve.

Poco dopo Freddi aveva replicato: “Il giorno dopo Belve, mi è esploso il cellulare: mi chiamavano giornalisti per le interviste, anche dalla Rai e io ho scelto di non rispondere anche perché che risposta devo dare? Io, da oggi in poi, non parlerò più della signora Bruganelli, si commenta da sola. Non c’è bisogno che dica altre parole perché per me il silenzio è già una grande risposta. Non voglio cavalcare questa cosa; non sia mai prendere il suo posto in qualche altro programma”.