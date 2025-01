Fonte: IPA Laura Freddi

Sono stati per anni l’uno al fianco dell’altra e, anche dopo che l’amore è finito, sono rimasti in buoni rapporti. Laura Freddi non manca mai di parlare di Paolo Bonolis, soprattutto dopo la separazione da Sonia Bruganelli, ed è intervenuta in sua difesa anche quando è rimasto travolto dall’ennesimo tsunami che riguarda i presunti tradimenti della sua ex moglie. Ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, la showgirl ha detto la sua sul difficile periodo che sta attraversando il conduttore Mediaset, appena tornato alla guida del show storico Avanti un altro!.

Laura Freddi difende Paolo Bonolis

“Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis“, ha spiegato Laura Freddi riferendosi all’approfondimento comparso nella newsletter Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, prendendo apertamente le parti del suo ex che ora sta attraversando un momento veramente complicato della sua vita privata. La showgirl è ospite della puntata di Storie di donne al bivio weekend del 25 gennaio, in onda alle ore 15 su Rai2, ed è qui che ha parlato ancora di chi è stato per lei il presentatore romano.

“Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto”, ha continuato. Paolo Bonolis, invece, aveva preferito non approfondire l’argomento e parlare invece del suo lavoro in tv, che stava per riprendere. Ospite a Verissimo domenica 19 gennaio, il presentatore è apparso dispiaciuto ma deciso a voltare pagina ed è per questo che non è voluto tornare sui dolori del passato.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Un tempo amichevole, il legame di Laura Freddi con Sonia Bruganelli si sarebbe sciupato proprio a seguito della separazione da Bonolis. Le due, che inizialmente avevano vissuto di attriti e antipatie, avevano raggiunto un bell’equilibrio diventando perfino amiche: “Con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”.

Bruganelli, dal canto suo, aveva invece più volte evidenziato come la showgirl e conduttrice avesse preso l’abitudine di parlare di lei e del suo ex marito con una certa frequenza dopo il divorzio: “Nel momento in cui mi sono separata da Paolo, ha tirato fuori tutta un’altra faccia… Mi invitano nei programmi: io non vado, va lei e parla di me. Io le ho lasciato pure il posto al Grande Fratello…”, aveva detto la produttrice tv a Belve, mentre la replica della diretta interessata non si è fatta attendere: “Il giorno dopo Belve, mi è esploso il cellulare: mi chiamavano giornalisti per le interviste, anche dalla Rai e io ho scelto di non rispondere anche perché che risposta devo dare? Io, da oggi in poi, non parlerò più della signora Bruganelli, si commenta da sola. Non c’è bisogno che dica altre parole perché per me il silenzio è già una grande risposta”.

Dopo la fine del lungo legame con Paolo Bonolis, Laura Freddi ha voltato pagina. Oggi è felicemente fidanzata con Leonardo D’Amico ed è mamma di una bambina. La showgirl ha già annunciato che sposerà il suo compagno a settembre 2025.