Chi è Leonardo D’Amico, il futuro marito di Laura Freddi

Leonardo D’Amico è il fidanzato di Laura Freddi e il suo futuro marito. L’ex stella di Non è la Rai ha trovato l’amore e presto convolerà a nozze con l’uomo che è al suo fianco ormai da diversi anni. Classe 1973, è originario di Roma ed è un fisioterapista molto conosciuto. Lavora nella Capitale dove ha uno studio medico e alle spalle ha una lunga carriera costellata di successi, proprio come la Freddi.

Sportivo, ha lavorato presso la Nazionale maschile italiana di beach volley ed è molto riservato. Leonardo e Laura si sono incontrati nel 2013 e dal loro amore è nata Ginevra. A unirli la passione per il beach volley e la voglia di costruire qualcosa di importante. Al Grande Fratello Vip, la Freddi aveva raccontato il suo sogno di diventare mamma, ma anche il sentimento fortissimo che la lega al compagno. Poco dopo la fine del reality, Laura era rimasta incinta, dando poi alla luce la piccola.

“Sono cambiati i miei impegni – aveva svelato la Freddi qualche tempo fa, parlando di Ginevra -: prima ho sempre lavorato e dedicato molto tempo al beach volley, ora ho deciso di dedicarmi completamente alla bambina, almeno per il suo primo anno e mezzo. So che ora, pian piano, dovrò fare in modo che si stacchi da me, nel frattempo però mi godo questo nostro rapporto speciale”.

In passato Laura è stata sposata – dal 2006 al 2008 – con l’imprenditore Claudio Casavecchia. Presto la showgirl convolerà a nozze con Leonardo D’Amico, il grande amore della sua vita. La Freddi ha confessato di aver rimandato il matrimonio a causa del lockdown, ma è ormai tutto pronto. La cerimonia sarà molto romantica e Ginevra avrà un ruolo speciale. “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia – ha raccontato la Freddi al settimanale Nuovo -. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”.