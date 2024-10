Sonia Bruganelli, parla Laura Freddi: “La nostra amicizia non è andata avanti”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Sonia Bruganelli e Laura Freddi non sono più amiche. A farlo sapere è stata l’ex Velina di Striscia la notizia, che in passato tanto aveva fatto scalpore per il suo legame con l’autrice e produttrice tv visto che hanno amato lo stesso uomo: Paolo Bonolis. Nonostante questo le due hanno saputo costruire un buon rapporto nel corso del tempo ma ad oggi niente di concreto le lega e Sonia e Laura sono più lontane che mai.

Perché Sonia Bruganelli e Laura Freddi non sono più amiche

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Laura Freddi ha precisato che la sua amicizia con Sonia Bruganelli è finita. “La nostra amicizia non è andata avanti, si è lasciata con Paolo Bonolis e io non sono stata invadente. Ci mandavamo messaggini ma delle casualità”, ha spiegato la Freddi in diretta tv. Laura ha voluto chiarire che in passato lei e la Bruganelli hanno cercato di “smentire alcune dicerie che circolavano in quel tempo ma parliamo di preistoria”.

In passato, infatti, le due sono state definite “rivali” solo per aver avuto entrambe una relazione con il conduttore Mediaset. “Il suo rapporto con Paolo è stato diverso dal mio: Sonia è stata la moglie di Paolo Bonolis, hanno avuto dei figli, non c’entra nulla con me che all’epoca avevo 19 anni…”, ha sottolineato la Freddi, che presto convolerà a nozze con il compagno Leonardo D’Amico, dal quale ha avuto nel 2016 la figlia Ginevra.

Qualche tempo fa, dopo che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano annunciato la separazione, Laura Freddi aveva confidato di una chiamata con l’ex opinionista di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’ Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”

L’avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Sempre a La volta buona Laura Freddi è poi tornata a commentare l’avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, ribadendo che la volta scorsa, nel salotto di Caterina Balivo, non aveva certo criticato la concorrente di Milly Carlucci. Anzi, aveva semplicemente espresso la sua opinione.

“Non l’ho umiliata, come ha scritto qualche sito – ha evidenziato Laura – In questo momento lei potrebbe migliorare, lei qualcosina l’ha sbagliata nella sua vita così come un po’ tutti. Lei sta facendo la giurata concorrente perché lei forse avrebbe voluto fare quel ruolo restando nella sua comfort zone”.

Il riferimento è al gossip diffuso dal giornalista Giuseppe Candela secondo cui Sonia Bruganelli si sarebbe offerta come giurata di Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci avrebbe però rifiutato l’offerta, invitando l’ex moglie di Paolo Bonolis a mettersi in gioco in pista. Invito accolto dalla Bruganelli, complice pure la sua nuova storia d’amore, quella con Angelo Madonia, tra i professionisti del dancing show di Rai1.

“Sonia deve dimostrare genuinamente quella che è, coinvolgendoci, fino ad ora non traspare emozione, divertimento dalle sue performance”, ha osservato Laura Freddi.