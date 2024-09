Fonte: IPA Laura Freddi e Leonardo D'Amico

Il grande giorno sta per arrivare. Dopo anni di rinvii, in parte dovuti all’emergenza Coronavirus, Laura Freddi e Leonardo D’Amico si sposano. Un amore che dura da oltre 10 anni, il loro, e che è stato impreziosito dalla nascita di Ginevra. Ed è proprio la loro bambina a chiedere a gran voce che sia celebrato il matrimonio: dopotutto, i tempi sono maturi per compiere il grande passo. La data delle nozze è comunque ancora da decidere ma la showgirl è già certa di una cosa: vuole che siano presenti tutti i suoi ex.

Perché Laura Freddi invita i suoi ex al matrimonio

“Tutti i giorni mi ripete ‘Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi’. E noi la accontenteremo…”, ha spiegato Laura Freddi, che finalmente ha sciolto le riserve sulle imminenti nozze con il suo compagno storico Leonardo D’Amico. Per lei si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Claudio Casavecchia, ma la scelta di invitare i suoi ex non è per niente casuale. Anzi, la conduttrice ha più volte raccontato di aver mantenuto un rapporto ottimo con ognuno di loro e, in particolare, con Paolo Bonolis.

“Sicuramente inviterò Paolo (Bonolis, ndr) con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita – rivela la conduttrice – E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto“. Alle nozze potrebbe esserci anche Sonia Bruganelli, che ha deciso di invitare insieme al suo ex marito. E ancora Claudio Casavecchia, al quale è rimasta unita dal 2004 al 2008 e che è il suo primo marito.

“Ci sarà anche Claudio Casavecchia, con cui sono stata sposata due anni fino al 2008, e con il quale ho ritrovato un dialogo solo recentemente. Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo…”, ha spiegato, mentre per assolvere la quota Non è la Rai, ci saranno le amiche Miriana Trevisan e Cristina Quaranta.

La location delle nozze

Sul luogo in cui si svolgeranno le nozze, vige l’incertezza più totale. I futuri sposi sembrano infatti avere delle idee divergenti al riguardo: “Leonardo vorrebbe che ci sposassimo al mare, magari al tramonto, sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia… Mentre a me piacciono di più i paesaggi bucolici, il verde, i fiori, la campagna a perdita d’occhio: insomma mi piacerebbe un matrimonio ‘country’ in qualche paesino”. Su questo aspetto, quindi, è ancora tutto da decidere.

La data è ancora da decidere o, perlomeno, da annunciare. Laura Freddi è inoltre appena intervenuta sui social per dichiarare che non farà parte della nuova edizione di Ballando con le stelle e di essere stata scartata al provino. Qualcuno ha insinuato che, dietro questo mancato ingaggio, potesse esserci Sonia Bruganelli. A smentire ogni cosa ci ha però pensato l’ex moglie di Paolo Bonolis, che si è affrettata a prendere le distanze da tutto in una delle sue stories di Instagram.