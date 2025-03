Laura Freddi rimanda il matrimonio: “Tutta colpa di Carlo Conti”

Fonte: IPA Laura Freddi

Laura Freddi costretta a rimandare il matrimonio con Leonardo D’Amico. Di nuovo. È dal 2019 che la soubrette e opinionista tv parla delle sue nozze con il fisioterapista, padre della figlia Ginevra, ma fino ad oggi non è mai riuscita a concretizzare questo progetto. Qualche mese fa ha menzionato una probabile cerimonia il prossimo settembre ma ora ha annunciato che è costretta a rinviare tutto. Il motivo? A quanto pare tutta colpa di Carlo Conti, che ha voluto la showgirl nel suo nuovo programma tv Ne vedremo delle belle.

Slitta il matrimonio di Laura Freddi

Laura Freddi non si sposerà più a settembre come confidato negli ultimi mesi. A farlo sapere la diretta interessata in un’intervista a Libero: “Probabilmente slitterà ancora di un mese e mezzo perché il programma non era previsto. È da prima del Covid che ci stiamo provando ma entro il 2025 si farà”.

Dunque il sì tanto atteso potrebbe essere pronunciato in autunno inoltrato. Tutta colpa di Carlo Conti e del suo Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai1 dove la Freddi sarà una delle protagoniste.

“Siamo tutte professioniste. Le showgirl le abbiamo fatte, ora siamo grandi, abbiamo tutte una certa esperienza. Credo che in definitiva sarà più un gioco per ridare luce, come dice anche Carlo Conti, al varietà e proprio al ruolo della showgirl che negli anni ha perso un po’ di centralità”, ha anticipato Laura Freddi.

Con lei, nel cast di Ne vedremo delle belle figurano: Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini.

Per la Freddi una grande opportunità per mettere in mostra il suo talento dopo le varie partecipazioni ai talk nelle vesti di opinionista e l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre Laura ha già lavorato in passato con Conti, nel 2015 a Tale e Quale Show.

Laura Freddi invita gli ex fidanzati al suo matrimonio

Sebbene non abbia ancora deciso la data, Laura Freddi ha già chiarito che inviterà tutti i suoi ex fidanzati al matrimonio con Leonardo D’Amico. Incluso ovviamente Paolo Bonolis, indubbiamente l’ex più chiacchierato e conosciuto della showgirl.

“Sicuramente inviterò Paolo, con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita. E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto”, ha detto Laura.

Tra gli invitati pure il suo ex marito: “Ci sarà anche Claudio Casavecchia, con cui sono stata sposata due anni fino al 2008, e con il quale ho ritrovato un dialogo solo recentemente. Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo”, ha rivelato la soubrette.

Il matrimonio con l’imprenditore è durato a malapena due anni, dal 2006 al 2008, ed è stato segnato dal dramma dell’aborto spontaneo. Poi l’incontro con D’Amico grazie alla passione comune per il beach volley. Nel 2018 la coppia ha avuto la piccola Ginevra. Laura potrà sposare Leonardo in Chiesa visto che il suo precedente matrimonio è stato celebrato solo con rito civile.