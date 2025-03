Fonte: IPA Carlo Conti

Appena un minimo di pausa per Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo. Il celebre conduttore, tra i volti chiave della Rai, è infatti già pronto a tornare in pista con Ne vedremo delle belle. Il suo nuovo programma ha già un cast ufficiale al completo, composto da 10 celebri showgirl della televisione italiana.

Ne vedremo delle belle, cast

Una sfida tra showgirl e, dunque, un faccia a faccia tra personalità celebri del mondo dello spettacolo italiano. Non sarà facile per Carlo Conti tenere a bada queste prime donne, ma l’esperienza è dalla sua. Ecco le partecipanti di Ne vedremo delle belle:

Un mix decisamente convincente. Lo show Rai, infatti, mescola personaggi simili e diametralmente opposti. Ci si attende molto dalla Marini, che ha convinto tutti nella sua partecipazione a Prime Red Carpet – Vip al tappeto, condotto da Alessia Marcuzzi.

Al tempo stesso il pubblico sarà incuriosito dalla Prati, i cui modi appaiono sempre sopra le righe rispetto ai contesti in cui si muove. Basti pensare al Grande Fratello, suo ultimo progetto di rilievo. Fronte similitudini, di certo l’energia di Carmen Russo pareggerà quella della Valeria nazionale, mentre ci si attende da Adriana Volpe e Laura Freddi un maggior contegno, ma non minore partecipazione.

Quando va in onda

Una proposta interessante per il palinsesto Rai, che punta a proporre al suo pubblico un’intrigante alternativa al Serale di Amici di Maria De Filippi. Sappiamo infatti che C’è posta per te terminerà il 15 marzo, lasciando spazio alla seconda fase dell’amatissimo talent.

Appuntamento per l’esordio di Ne vedremo delle belle fissato per sabato 22 marzo 2025, dunque. Lo show sarà in prima serata, ovviamente, e ci si attende un ottimo riscontro in termini di ascolti. I fan di Carlo Conti e delle showgirl del suo cast potranno seguire la trasmissione in diretta oppure on demand, sfruttando la piattaforma RaiPlay da smartphone, tablet, computer e notebook.

Giuria ed esibizioni

Cosa accadrà durante il programma? Il pubblico sarà intrattenuto da una serie di sfide. Le 10 showgirl chiamate a prendere parte alla trasmissione si dovranno infatti cimentare in varie esibizioni.

Una sorta di ritorno a scuola, ma per starlette. Le materie previste sono cinque. Valeria Marini e colleghe dovranno cantare, ballare, mescolare queste due doti nella categoria musical, sostenere delle interviste e poi sopportare la materia “derby”, ovvero una sfida a sorpresa.

Ogni gara vedrà due concorrenti sfidarsi, scelte di volta in volta da un meccanismo del tutto casuale. Tutto ciò avverrà sotto lo sguardo attento di una giuria. Quest’ultima sarà fissa, dunque sempre composta da tre elementi: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Al loro parere, però, si aggiungerà quello delle 8 showgirl non esibitesi. Lo spettacolo però prosegue anche durante la settimana. Le protagoniste saranno infatti seguite durante la preparazione con i vari coach.