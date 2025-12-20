Paolo Bonolis svela perché non ha mai rifatto Sanremo. E sulla Bruganelli: “Le cose accadono”

Perché Paolo Bonolis non ha mai rifatto Sanremo? Il conduttore si racconta e parla del periodo segnato dalle separazioni

IPA Paolo Bonolis

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti di sempre, Paolo Bonolis è certamente quello che si definisce un “gigante” dei programmi televisivi. Dopo aver chiuso l’edizione 2025 di Tu Sì Que Vales – dove ha sostituito Gerry Scotti – con la finale del 6 dicembre, il conduttore guarda al futuro. Sanremo, però, non rientra nei suoi piani, nonostante molti lo vorrebbero al Festival dopo Carlo Conti, che nel 2026 dovrebbe condurre la sua ultima edizione

Paolo Bonolis, i suoi piani in tv

Gerry Scotti è stato a lungo uno dei volti di Tu Sì Que Vales, il programma Mediaset prodotto da Fascino: al posto di Scotti, impegnato con La Ruota della Fortuna, che ha riscosso un successo clamoroso, abbiamo visto tra i giudici proprio Paolo Bonolis, che ha accettato volentieri il posto, come ha svelato nel corso di un’intervista a Fanpage. “Ho fatto questa cosa con Maria perché trovavo il contesto piacevole, vedo cose singolari e affascinanti, talvolta straordinarie”.

Oggi Mediaset è diversa rispetto al passato, come è giusto che sia: prima c’era Silvio, oggi invece c’è Pier Silvio a guidare l’azienda e a segnare la strada. Capitolo chiuso con Ciao Darwin, che ha scritto più di una pagina di televisione, raccontando il lato grottesco della nostra esistenza (che oggi è esposto abbondantemente sui social), ha avuto modo di spiegare come mai non ha rifatto Sanremo.

“Non ho mai rifatto Sanremo perché, sia nel 2005 che nel 2009 ritenevo non ci fossero subito altre cose da raccontare. È come uno scrittore che scrive un libro ogni cinque minuti, non fai altro che ripeterti e a me non va di ripetermi, in uno spettacolo che ha per sua natura la logica di un evento”. Potrebbe tornare con Il Senso della Vita? Al momento non ci sarebbe uno spiraglio, considerando che è un prodotto da seconda serata, che ormai inizia sempre più tardi per via dell’Access Prime Time prolungato talvolta fino alle 22.

Le parole sulle separazioni da Sonia Bruganelli e Lucio Presta

L’ultimo periodo della sua vita è stato segnato da numerosi cambiamenti e separazioni: pensiamo alla rottura con Sonia Bruganelli, annunciata con un’intervista di coppia a Vanity Fair dopo aver smentito le iniziali indiscrezioni di Dagospia. Ma c’è anche stata la “rottura” professionale con il suo storico agente, Lucio Presta. Sempre in merito, nel corso dell’intervista, ha semplicemente raccontato che le cose cambiano nel corso del tempo.

“Tante cose cambiano nella vita, l’importante è non subire il cambiamento, ma accettarlo e adeguarsi. C’è un cambiamento nelle cose che vivi con gli altri, in quello che accade dentro te fisicamente, un cambiamento culturale del Paese, nelle idee che racconti. Se riesci a fare surf su questo cambiamento ti diverti tantissimo, se provi a contrastare le onde che arrivano, rischi di annegare. Io sto surfando sull’esistenza, le cose accadono, che corrispondano ai tuoi desideri oppure no“. Oggi Bonolis è single dopo l’addio dalla Bruganelli, mentre lei è impegnata con il ballerino Angelo Madonia: un grande amore che ha lasciato spazio a una grande famiglia.

