“Paolo Bonolis ad Affari Tuoi, Stefano De Martino ad Amici”: l’indiscrezione

Un'indiscrezione che appare irrealizzabile al momento, ma non del tutto: il futuro di Paolo Bonolis e Stefano De Martino in tv

Un’indiscrezione delle ultime ore: gli equilibri televisivi, così come li conosciamo oggi, potrebbero cambiare in futuro. O almeno: l’idea c’è, ma realizzarla non è affatto così semplice. Sappiamo che Stefano De Martino sta riscuotendo un successo stellare ad Affari Tuoi: sta dimostrando di essere uno showman completo, tra i futuri conduttori di punta della tv. E c’è Paolo Bonolis, che ha lasciato l’Arcobaleno Tre e che potrebbe lasciare Mediaset per la Rai. Con quello che di solito viene definito uno scambio di poltrone: Bonolis ad Affari Tuoi e De Martino ad Amici, legato a Fascino di Maria De Filippi. Cosa dicono le indiscrezioni.

Stefano De Martino e Paolo Bonolis, il futuro in televisione tra Affari Tuoi e Amici

Il futuro potrebbe riservarci delle grandi sorprese. Secondo quanto riportato da LaPresse, le trattative nel mondo televisivo non si limitano al toto-conduttori di Sanremo. Il punto di rottura, o meglio, lo slancio per dare inizio a nuove contrattazioni è probabilmente il divorzio tra Paolo Bonolis e Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta, che lo ha rappresentato per 35 anni. “Il primo effetto del divorzio”, come lo ha chiamato Dagospia, è il probabile ritorno di Paolo Bonolis in Rai.

Negli ultimi giorni, prima dell’annuncio, è circolata un’indiscrezione secondo cui dovrebbe rimanere a Mediaset per tre anni. Ma tutto è possibile, soprattutto nel caso in cui Maria De Filippi riesca nel suo obiettivo: “Sembra bene intenzionata a riportare Stefano De Martino nella sua squadra di conduttori targati Fascino“. LaPresse ha sottolineato che un rientro in Rai di Bonolis potrebbe essere più che probabile: “Magari alla guida di Affari Tuoi“.

Stefano De Martino, il contratto blindato con la Rai

Sebbene l’indiscrezione incuriosisca i più, c’è un “ma”: il contratto di Stefano De Martino con la Rai. Impegnato con la Direzione Intrattenimento Prime Time, il contratto ha una durata di quattro anni. Il conduttore ha già smentito l’ipotesi Sanremo, che guarderà dal divano di casa. Ma il futuro, come abbiamo anticipato, potrebbe riservare grandi sorprese. De Martino sarebbe anche “tentato” da Amici: ancora un banco di prova nel suo futuro? Al pari di Affari Tuoi, sarebbe un grande colpo per lui, perché stiamo parlando di uno dei programmi più forti in onda su Mediaset, un vero e proprio gioiello televisivo.

Lo scambio, a conti fatti, almeno per il momento, potrebbe essere solo un sogno. De Martino è blindato con Rai, e tra l’altro potrebbe persino arrivare a Sanremo nel post Carlo Conti, che ha firmato per il 2025 e il 2026.

Paolo Bonolis, le indiscrezioni su Mediaset

De Martino ha un contratto con la Rai in essere, ma Paolo Bonolis, stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbe rimanere in Mediaset per tre anni. “Il conduttore romano, con il suo amico di avventure insperabile Luca Laurenti, resterà per contratto per altri tre anni a Mediaset”, ha fatto sapere BubinoBlog. Quindi lo scambio è effettivamente irrealizzabile? Forse per il momento, ma il futuro va comunque coltivato e scritto: allo scadere dei contratti, De Martino potrebbe “riabbracciare” Maria De Filippi, e Bonolis potrebbe invece tornare in Rai.