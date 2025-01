Fonte: IPA Stefano De Martino

Siamo pronti per una nuova puntata di C’è Posta per Te, in onda stasera 18 gennaio su Canale5. Come di consueto, oltre alle storie, sono previsti dei momenti speciali insieme agli ospiti: per il secondo appuntamento della nuova edizione del programma, Maria De Filippi ha scelto Stefano De Martino e Matteo Berrettini. Tutte le anticipazioni.

C’è Posta per Te, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 gennaio 2025

Nella seconda puntata di C’è Posta per Te del 18 gennaio 2024 sono attesi due ospiti: Stefano De Martino e Matteo Berrettini. La scelta di Maria De Filippi è come sempre perfetta: De Martino è il conduttore del momento, che sta ottenendo un successo senza eguali con Affari Tuoi, mentre Matteo Berrettini è tra i tennisti più amati.

Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi torna in onda con un nuovo appuntamento dedicato alle storie e due ospiti che, ne siamo certi, regaleranno grandi emozioni. Matteo Berrettini è pronto a fare una sorpresa a un suo ammiratore, ma per Stefano De Martino è una sorta di ritorno, considerando che è stato Amici il suo trampolino di lancio, il programma condotto sempre da Maria De Filippi.

A tal proposito nelle ultime settimane sono circolate delle indiscrezioni in merito al futuro del conduttore: stando a quanto anticipato da LaPresse, Maria De Filippi “sembra intenzionata a riportare Stefano De Martino nella sua squadra di conduttori targati Fascino”. Naturalmente è un’ipotesi, ma chissà cosa potrebbe accadere in un futuro nemmeno poi troppo lontano.

Il debutto record di C’è Posta per Te

La prima puntata di C’è Posta per Te ha debuttato con un record che non accadeva dal 2002: è stato definito il miglior debutto, con oltre il 31%. Non è un mistero: la forza del programma è di riuscire a convincere un target molto ampio. Davanti alla televisione, le famiglie si riuniscono al sabato sera, rinunciando alla tradizionale cena fuori per vedere le storie scelte da Maria. Le storie di tutti noi, quelle reali, che talvolta generano discussioni accese.

“È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”, aveva rivelato Maria De Filippi durante un’intervista.

Durante la prima puntata, tra gli ospiti ci sono stati Antonino Cannavacciuolo e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Diverse le storie che hanno commosso, come quella delle due sorelle, Laura e Anna, con lo chef presente in studio: grande commozione per una storia dal destino crudele. Si sono ripetuti anche dei format, come quello famoso “di un amore interrotto”, che lascia presagire ai telespettatori che si sta per parlare di tradimenti. Infine, un regalo bianconero da parte di Vlahovic per i nonni della giovane Enza, che hanno perso da poco l’amatissima figlia Mary. Anche per la seconda puntata possiamo attenderci grandi emozioni, e non vediamo l’ora di scoprire le storie scelte da Maria.