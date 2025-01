La prima puntata di "C'è Posta per Te" dell'11 gennaio inizia con "la storia di un regalo": Antonino Cannavacciuolo ospite in studio. Grande commozione

“Questa è la storia di un regalo”. C’è Posta per Te è tornato con una nuova puntata, la prima della stagione. E l’edizione non può non iniziare con un regalo, quello di Laura per la sorella Anna, con in studio Antonino Cannavacciuolo, chef pluristellato e giudice di MasterChef. Ritroviamo Maria De Filippi, la conduttrice, ideatrice del programma e Regina di Mediaset. Ma soprattutto una storia che ha commosso profondamente gli spettatori.

C’è Posta per Te, Antonino Cannavacciuolo ospite: la storia di Laura e Anna

A C’è Posta per Te, lo sappiamo ormai bene, è difficile rimanere impassibili di fronte alle storie che vengono raccontate da Maria De Filippi: storie che ci toccano, le storie di tutti, di noi persone comuni. La puntata della nuova edizione è cominciata con un regalo per Anna da parte della sorella Laura: la donna, che ha perso il marito, ha ricevuto una sorpresa, con Antonino Cannavacciuolo ospite in studio.

“Voglio venire a C’è Posta per Te per mia sorella Anna, perché quando suo marito se n’è andato all’età di 36 anni, non le sono stata accanto. Mi sono resa conto di questo”. La sorella, che ha accettato l’invito, è arrivata in studio: Maria ha letto la loro storia. “Due cuori che battono come se fossimo uno solo, al mondo non c’è nessuno che mi conosca meglio di come mi conosci tu. Sei la mia migliore sorella e amica. Il merito è solo tuo, che quando avevi appena 7 anni mi hai fatto sentire subito la benvenuta nella mia vita“.

Una storia come tante, di due sorelle cresciute insieme, di un legame affettivo unico: la loro vita prima a Catania e poi al nord, insieme al cognato Peppe, il marito di Anna. La loro vita, tanto lineare ed equilibrata, è stata scossa da una notizia: Peppe si è ammalato, una massa tumorale vicino al cuore. Nella lotta, la gioia: la nascita del figlio Matteo. “Una parentesi breve, un’illusione dettata dalla gioia di diventare padre, e poco dopo la malattia è ricomparsa“.

Le parole di Antonino Cannavacciuolo: “Le persone non muoiono, restano”

“È tosta, Maria, qui”. Così Antonino Cannavacciuolo si è seduto vicino ad Anna, che in passato è stata ospite nel suo ristorante insieme al marito, un ricordo che conserva con grande emozione. “Mi sono emozionato tantissimo. Sono cose che la vita ci mette davanti, quello che ti posso dire è che tua sorella è una bella spalla. Insieme potete fare tante cose”.

Cannavacciuolo l’ha poi invitata nel suo ristorante, ma non solo: le ha “prestato” una giacca da chef (dicendole che, un giorno, quando il figlio crescerà e sarà a un bivio, potrà prendere la giacca e dargliela) e un pensiero mantenuto segreto in un biglietto, come da tradizione. “Ti voglio di nuovo a Villa Crespi con tua sorella. Perché tua sorella ti vuole tanto bene. Voi avete un dono: un figlio è un dono della natura. Attraverso i suoi occhi, ci sarà sempre la parte del papà. Le persone non muoiono, si allontanano ma restano“. Così ricomincia una nuova edizione di C’è Posta per Te: con grandi emozioni e una profonda commozione per la storia di due sorelle che, colpite dalla tragedia, non hanno mai perso la scintilla della positività nei loro occhi. “Mettete davanti a voi sempre il sogno. Il sogno vi fa vivere”, il consiglio di Cannavacciuolo per Anna e Laura.