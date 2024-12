C’è posta per te 2025: tutti i nomi degli ospiti di Maria De Filippi

Fonte: Ufficio Stampa Red Communication Maria De Filippi

Tutto pronto per la ventottesima edizione di C’è posta per te con Maria De Filippi. A gennaio 2025 torneranno in tv le storie che da anni appassionano il pubblico, tra amori interrotti, liti in famiglia, incomprensioni, genitori e figli che si ritrovano ma anche sorprese con personaggi famosi. Tra questi ci saranno cantanti, attori, conduttori: sono diverse le personalità che hanno deciso di presentarsi in studio per qualche sorpresa magica. Molti sono già stati nel salotto di Queen Mary in passato mentre per altri si tratta di un debutto assoluto.

Quando inizia C’è posta per te 2025 e chi sono gli ospiti

La nuova edizione di C’è posta per te partirà ufficialmente sabato 11 gennaio 2025. Occorrerà attendere la fine delle feste natalizie per assistere alle nuove puntate del people show di Maria De Filippi. Il programma è giunto alla ventottesima edizione. La ventisettesima, che si è conclusa lo scorso marzo, ha registrato una media del 30.15% di share pari a 4 milioni 550mila telespettatori. La media più alta dal 2009 ad oggi. Passano gli anni ma la trasmissione è più apprezzata che mai.

Le registrazioni della nuova edizione sono avvenute tra la fine dell’estate e l’autunno e, come da tradizione, alcune puntate sono state animate dalla presenza di celebrity. Tra i cantanti che saranno ospiti di C’è Posta per Te 2025 vedremo Annalisa, Stash, Mahmood e Il Volo, come anticipa Superguidatv. Dal calcio sono invece attesi Alvaro Morata, Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala.

Dal tennis, sempre più in auge in Italia complici le ultime vittorie di Jannik Sinner, arriverà su Canale 5 Matteo Berrettini. E ancora l’attore Michele Morrone, lo chef Antonino Cannavacciuolo e Stefano De Martino. Chi segue da tempo C’è posta per te sa bene che alcuni nomi non sono di certo una novità: Cannavacciuolo, De Martino, Stash e Il Volo sono già intervenuti in passato.

Così come Dybala, che è stato protagonista della trasmissione nel 2018 quando giocava nella Juve, e Ibrahimovic. Michele Morrone e Matteo Berrettini sono stati ospiti nell’ultima edizione. Prima volta assoluta, invece, per Annalisa, Mahmood, Alvaro Morata (che si è presentato da solo e non di certo con l’ormai ex moglie Alice Campello).

Il ritorno in tv di C’è posta per te

Quest’anno C’è posta per te dovrà vedersela con Ora o mai più, il programma Rai che torna in onda dopo una lunga assenza di cinque anni. Ma nonostante la sua longevità lo show di Maria De Filippi resta molto amato: i telespettatori si appassionano alle storie intense e commoventi ma anche a quelle più divertenti ed esilaranti.

Particolarmente amati sono gli anziani che cercano gli amori vissuti in gioventù, ma anche padri e madri che provano a riallacciare i rapporti con figli che non vedono da anni, incomprensioni familiari, tradimenti e poi le sorprese che danno la possibilità di incontrare il proprio personaggio famoso preferito.

“C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature”, ha detto una volta la De Filippi per poi aggiungere: “È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”.