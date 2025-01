Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Sabato 25 gennaio torna il people show più amato della televisione italiana, C’è Posta per Te, condotto dalla regina dei sentimenti e delle emozioni, Maria De Filippi. Questa è la terza puntata di una stagione che si preannuncia imperdibile, e non mancheranno ospiti speciali, sorprese capaci di emozionare e momenti da ricordare, anche grazie alla spinta social che – in questi anni – ha consolidato il successo del programma.

C’è posta per te, le anticipazioni del 25 gennaio

La prima ospite attesa è la straordinaria Annalisa, artista multiplatino e regina del pop italiano. Con la sua voce e il suo carisma, Nali – come ama chiamarla ancora Maria De Filippi – è una delle cantanti più amate della nostra musica più recente. Dopo il grande successo di hit come Mon Amour, Bellissima e Sinceramente, sarà in studio per rendere ancora più speciale una delle storie presentate dalla conduttrice. Non è la prima volta che Annalisa partecipa a C’è Posta per Te, e chi la conosce sa che la sua dolcezza e spontaneità riescono sempre a conquistare il cuore del pubblico e dei protagonisti delle sorprese.

Si tratta inoltre di una sorta di ritorno a casa. La sua carriera è infatti iniziata ad Amici di Maria De Filippi, dove per la prima volta ha avuto modo di mostrare il suo talento e la sua voce straordinaria. Era stata la conduttrice una delle prime a riconoscere il suo valore e a promuoverlo. Quell’anno non era riuscita a vincere, arrivando seconda dietro a Virginio Simonelli, e da quel momento non si è più fermata. Il suo percorso artistico è continuata tra alti e bassi fino alla svolta: oggi i suoi brani sono tra i più ascoltati e i suoi live tra i più seguiti. E no, il suo successo non accenna a battere in ritirata.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Il secondo ospite è un campione dello sport: Álvaro Morata, l’attaccante della nazionale spagnola e ora punta di diamante del Milan. Che si tratti di sorprendere un tifoso sfegatato o di rendere indimenticabile il sogno di qualcuno, è di certo il personaggio adatto per realizzare i desideri di chi si è rivolto al programma per fare una sorpresa a una persona amata, o ringraziarla per il tempo prezioso trascorso insieme. La punta delle Furie Rosse è reduce dal divorzio dalla moglie Alice Campello, con la quale sembrava aver trovato un equilibrio perfetto dopo i quattro amatissimi figli che stanno continuando a crescere insieme.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Quando e dove va in onda C’è posta per te

Il nuovo appuntamento con C’è posta per te va in onda il 25 gennaio su Canale5 dalle 21,35 e comunque dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Il richiamo dello show è comunque fortissimo e, molte delle storie che vanno in onda al sabato, vengono riprese anche molti giorni dopo la messa in onda. Il merito è certamente di Maria De Filippi che con gli anni ha saputo fidelizzare un pubblico sempre più ampio e oggi raccoglie numeri da record.