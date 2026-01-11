Ascolti tv del 10 gennaio, The Voice Kids sfida C’è Posta per te

Sfida agguerritissima tra Rai e Mediaset: contro "C'è Posta per te" la rete ammiraglia ha schierato le storie e le emozioni di "The Voice Kids"

La sfida degli ascolti tv del sabato sera ricomincia a essere agguerritissima. Sabato 10 gennaio infatti sono partite le nuove edizioni di due dei programmi più amati dei palinsesti televisivi: da un lato l’inossidabile C’è Posta per te, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, appuntamento irrinunciabile per l’affezionato pubblico di Canale5; dall’altro The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che porta sul parco giovanissimi talenti pronti a emozionare con le loro storie gli spettatori di Rai1.

Una gara all’ultimo punto di share tra due trasmissioni che hanno fatto delle emozioni il loro punto di forza. Ma questo freddo sabato sera ha proposto tanto altro: su Rai2 andavano in onda gli episodi della serie crime F.B.I., mentre su Rai3 Massimiliano Ossini conduceva il programma La città ideale – Emirati Arabi.

Su Rete4 l’appuntamento era con Chi trova un amico trova un tesoro, film con Terence Hill e Bud Spencer, su Italia1 invece il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 10 gennaio? Ecco i dati della serata.

Ascolti tv del 10 gennaio: Maria De Filippi straccia Antonella Clerici

Nella serata di ieri, sabato 10 gennaio, su Rai1 la prima puntata delle Blind Audition di The Voice Kids ha intrattenuto 3.042.000 spettatori pari al 19.7% dalle 21:25 alle 00:32. Su Canale5 l’appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6% dalle 21:25 alle 00:30.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 693.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 631.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti raduna 999.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 589.000 spettatori e il 3.6%.

Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un a.m. di 627.000 spettatori (2.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.338000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 706.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la partita amichevole di Tennis – Sinner-Alcaraz sigla 119.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Lezioni Private cattura l’attenzione di 290.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, i dati del 10 gennaio

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 4.453.000 spettatori (23.3%) dalle 20:42 alle 21:25. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.995.000 – 21.5%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 4.908.000 spettatori e il 25.7% dalle 20:43 alle 21:22.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 513.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 911.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Caro Marziano è scelto da 599.000 spettatori con il 3.1% nella prima parte e 354.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 833.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 690.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 618.000 spettatori e il 3.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 362.000 spettatori (1.9%).

Preserale, dati del 10 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.203.000 spettatori pari al 22%, mentre L’Eredità ha registrato 4.490.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.110.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.564.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 Dribbling sigla 318.000 spettatori (2.3%), mentre Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti segna 252.000 spettatori (1.6%) e 9-1-1 registra 393.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 543.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 575.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.248.000 spettatori pari al 13.4%, mentre Blob segna 829.000 spettatori pari al 4.6. Su Rete4 La Promessa interessa 942.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Hotel registra 359.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 485.000 spettatori e il 3.1%.

