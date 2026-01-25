Ascolti tv del 24 gennaio, lo scontro tra C’è Posta per te e The Voice Kids

La gara degli ascolti si fa accesa: Rai e Mediaset l'una contro l'altra con Maria De Filippi e "C'è Posta per te" e Antonella Clerici con "The Voice Kids"

IPA Maria De Filippi e Antonella Clerici

Come ogni sabato sera, anche il 24 gennaio ha visto sfidarsi il colosso di Canale5, C’è Posta per te, uno dei programmi più amati della rete condotto da Maria De Filippi, e The Voice Kids, il talent show di Rai1 dedicato ai più piccoli con alla guida Antonella Clerici.Una gara che settimana dopo settimana vede trionfare lo show Mediaset, e che lascia un passo indietro sia il diretto concorrente che le altre trasmissioni in onda sulle altre reti.

Su Rai2 l’appuntamento era, come di consueto, con gli episodi della serie crime F.B.I., mentre su Rai3 Massimiliano Ossini conduceva il programma La città ideale – Montevideo. Su Rete4 andava in onda uno dei grandi classici del cinema di Steven Spielberg, ispirato all’omonimo romanzo di Thomas Keneally, Schindler’s List. E Italia1 nel frattempo proponeva il film per famiglie Asterix & Obelix – Il regno di mezzo. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 24 gennaio? Ecco tutti dati della serata.

